Montessori-Kinderhaus in Stessen : Bewegungs-Kita Stessen zertifiziert

Jüchen Mit dem Montessori-Kinderhaus hat die Stadt Jüchen jetzt den dritten Bewegungskindergarten.

Nach den Kindertagesstätten in Garzweiler und Kelzenberg ist jetzt auch das Montessori-Kinderhaus in Stessen als Bewegungskindergarten zertifziert worden. Die entsprechenden Urkunden für die Kita und den Kooperationsverein, die SG Gierath, überbrachten am Freitag vom Landessportbund NRW, Ilga Waßenhoven, und vom Kreissportbund Dominik Steiner. Bürgermeister Harald Zillikens gratulierte dem nunmehr dritten Bewegungskindergarten in Jüchen. Er nutzte aber auch die Gelegenheit, um die Eltern zu ermahnen: Sie mögen ihren Kindern gute Vorbilder zum Thema Bewegung sein und sie deshalb nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Kita bringen.