Vor dem Sportausschuss in Jüchen : Sportvereine sollen entlastet werden

Jüchen Die CDU beantragt ein ganzes Maßnahmenbündel zur Unterstützung des Sports. So sollen Vereine für das Corona-Jahr 2020 nur für 16 Wochen Sportstättennutzung zahlen, die Fraktion liegt damit auf einer Linie mit dem Stadtsportverband. Laut Stadtverwaltung sind für 24 Wochen Entgelte zu erheben.

Corona belastet viele Jüchener Sportvereine: Mitgliederzahlen sind gesunken, und damit auch die Beitragseinnahmen. Die CDU-Fraktion schlägt nun gleich mehrere Maßnahmen zur Entlastung vor: „Wir wollen die Sportvereine in ihrer momentan schwierigen Situation unterstützen“, betont CDU-Fraktionschef Ralf Cremers. Für den am Donnerstag tagenden Sportausschuss hat die Fraktion einen Antrag mit vier Punkten gestellt, so sollen die Vereine bei den Nutzungsgebühren 2020 lediglich für 16 Wochen im Jahr zahlen.

Vereine in Mettmann : So wirkt die Maskenspende der Biber-Apotheke

Nach der Berechnung der Verwaltung sind „die Nutzungsentgelte für 24 Wochen zu erheben“. Statt 32.700 Euro im Jahr 2019 wären insgesamt 16.500 Euro fällig. „Das ist eine zu hohe Belastung für Vereine in ohnehin schwerer Zeit“, hatte SSV-Vorsitzender Heinz Kiefer erklärt. In der Befragung hatten die Vereine angegeben, dass die Anlagen im Durchschnitt 16 Wochen lang für „vollständigen Sportbetrieb“ zur Verfügung standen. Die CDU schlägt genau dies als Berechnungszeitraum vor, für den nur 11.000 Euro anfallen würden. „Wir wollen nicht tages- und stundengenau abrechnen, sondern wir gehen von den Wochen aus, in der eine weitgehend uneingeschränkte Nutzung der Sportstätten möglich war“, so Cremers.