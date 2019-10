Sportstätten in Jüchen : Kompromisslösung im Basketballer-Streit

Jüchen Ausgebrochen war der Streit, als sich ein Teil der Basketballabteilung des FSV Jüchen zur SG Gierath „abgesetzt“ hatte.

Einen Streit mit harschen Tönen und unter Beteiligung eines Rechtsanwaltes hatte Heinz Kiefer mit der Stadtverwaltung um Hallennutzungszeiten für die Basketballabteilung der SG Gierath geführt. Jetzt hat die Verwaltung einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der von den beteiligten „Gegnern“ FSV Jüchen und SG Rot-Weiß Gierath allerdings nur mit Kritik „geschluckt“ worden ist. Ausgebrochen war der Streit, als sich ein Teil der Basketballabteilung des FSV Jüchen zur SG Gierath „abgesetzt“ hatte. In der Gierather Halle reichten seither aber die Trainingszeiten nicht mehr aus. Die SG Gierath forderte ein Trainingskontingent in der FSV-Halle, das ihm aber verwehrt wurde. Jetzt wurde der Kompromiss gefunden, dass die SG Gierath 15,5 Basketballstunden in der FSV-Halle nutzen darf.

Heinz Kiefer, Vorsitzender des Stadtsportverbandes und der SG Gierath, sagt dazu: „Es sind sicherlich keine Wunschzeiten, um leistungsorientierten Basketballsport, insbesondere im Seniorenbereich, umsetzen zu können.“ Die Zukunft werde zeigen, ob dadurch die Sportklasse mit der Gesamtschule Schaden erleiden werde. Er fügt hinzu: „Wir nehmen dieses Angebot trotz Bedenken an und versuchen das Beste daraus zu machen.“ Bürgermeistervertreter Oswald Duda und Sportamtsleiter Tim Jansen hätten in den Gesprächen mit den Sportvereinen Verständnis aufgebracht, nach Lösungen gesucht und somit maßgeblichen Anteil, dass überhaupt eine Regelung in diesem Prozess zustande gekommen sei, lobt Kiefer.

Für den Stadtsportverband hatte Kiefer auch eine Neuberechnung der Pflegeverträge und die tarifliche Anpassung der Gehälter sowie ein Auffangen der sonstigen Verteuerungen für die Jüchener Fußballvereine beantragt, die Sportstätten unterhalten. Dazu legt die Verwaltung zum nächsten Sportausschuss ihre Vorschlagsliste für neu berechnete Vereinszuschüsse vor. In dem Entwurf wurde für den Stundenlohn der Platzwarte der Mindestbruttolohn für Arbeitnehmer im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau für einfache Arbeiten in Höhe 12,09 Euro eingesetzt. Dazu wurden 30 v.H. für Sozialversicherungsbeiträge zugerechnet, die durch die Vereine abzuführen sind, so dass ein Gesamtbruttolohn von 15,72 Euro gezahlt würde. Außerdem ist ein Pauschalbetrag für zusätzliche Leistungen in Höhe von 500 Euro pro Verein vorgesehen. So würden der VfB Hochneukirch für die Sportanlage Peter-Busch-Straße künftig 14.790 Euro (+ 2290 Euro), der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler – für die Sportanlage Stadionstraße 25.920 Euro (+ 6.420 Euro), der SV Bedburdyck/Gierath für die Sportanlage Gierather Straße 9.920 Euro (+ 3.220 Euro) und der SV Otzenrath für den Sportplatz Jahnstraße und die Tennenanlage Peter-Busch-Straße 14.570 Euro (+ 3.270 Euro) erhalten. Alle vier Vereine haben laut der Stadtverwaltung dazu ihre grundsätzliche Zustimmung signalisiert. Heinz Kiefer verweist allerdings auf das lange Procedere und den „gewaltigen Aufwand“, der notwendig gewesen sei, um diesen allerdings nur als Kompromiss von den Fußballvereinen verstandenen Entwurf vorgelegt zu bekommen. „Die Frage muss doch erlaubt, sein warum der verantwortliche Bürgermeister es dem ehrenamtlichen organisierten Sport so schwer macht. Man kommt sich vor wie ein Bettelstudent“, klagt Kiefer, der der Verwaltung jetzt „ein Schönreden“ der Themen Pflegeverträge und Hallennutzungszeiten vorwirft. Und er fügt hinzu, er empfinde es so, dass er in die Rolle des ewigen Nörglers gedrängt werde. Er sei aber als Stadtverbandsvorsitzender der Sprecher von vielen.