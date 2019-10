Hochwasser in Jüchen : Hochwasserschutz zieht sich weiter hin

Jüchen Der beauftragte Generalentwässerungsplan für Bedburdyck und Stessen wird voraussichtlich erst im März 2020 fertiggestellt. Schon seit 2016 sollen Lösungen entwickelt werden, die bei Starkregen Überschwemmungen verhindern.

Im Juni 2016 stand nach einem heftigen Gewitter mit Starkregen das Wasser in Bedburdyck 40 Zentimeter hoch auf den Straßen und lief in die Keller. 15 Keller waren alleine an der Mittelstraße und an der Martinusstraße voll gelaufen. Die Feuerwehrmänner wateten in Gummistiefeln durch die überfluteten Straßen und pumpten das Wasser ab. Seither sind zwar Jahre vergangen, der Betriebsausschuss hatte längst ein Generalentwässerungskonzept in Auftrag gegeben. Daraus sollen dann baulich-technische Lösungen für den Hochwasserschutz abgeleitet und umgesetzt werden. Doch das beauftragte Ingenieurbüro sieht sich jetzt aufgrund von Überlastung nicht in der Lage, den Generalentwässerungsplan vor Frühjahr 2020 zu erstellen: Darüber wird der Umwelt- und Verkehrsausschuss in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am 7. November informieren.