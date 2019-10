Kabarett in Jüchen : Jüchen kehrt zu den publikumsbewährten Kabarettisten zurück

Jüchen Neue Wege im Kulturprogramm haben sich nicht bewährt. Im Programm 2020 treten wieder die in Jüchen geschätzten Kabarettisten auf.

Auch im nächsten Jahr wird die Veranstaltungsreihe „Kulturpunkt Jüchen“ mit einer bunten Mischung an Künstlerrn vertreten sein. Über das Jahr sorgen insgesamt neun Veranstaltungen in der Peter-Giesen-Halle oder im Forum der Gesamtschule für unterhaltsame Abende. Im Kabarettprogramm 2020 treten auf: am 12. Februar Serhat Dogan, am 4. März Sven Pistor, am 18. März Konrad Beikircher, am 22.April Matthias Jung, am 13.Mai das Kabarettistenehepaar Margie Kinsky und Bill Mockridge. Am 23. September hat „Der Sitzungspräsident“ seinen Auftritt in Jüchen. Und am 6. Oktober wird Hastenraths Will für humorvolle Unterhaltung sorgen, bevor am 4. November 2020 Dittmar Bachmann und am 2.Dezember Jürgen Becker das Jahresprogramm beschließen.