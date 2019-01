Hochzeitmesse in Jüchen: Trauung bei der Messe vereinbaren

Jüchen Die eigentliche Messe findet dort am Sonntag, 13. Januar, von 10.30 bis 16.30 Uhr statt.

Die nächste Hochzeitsmesse in Jüchen beginnt mit einer Besonderheit. Denn diesmal gibt es bereits eine Art von Vorschautermin, neudeutsch Pre-Opening: Am Samstag, 12. Januar, von19 bis 21 Uhr, können interessierte Brautpaaren bereits am Vorabend der Messe ihre Neugierde stillen und Inspirationen und Ideen sammeln im Haus Katz sammeln. Die eigentliche Messe findet dort am Sonntag, 13. Januar,13. Januar,von 10.30 bis 16.30 Uhr statt. Bei dieser bereits zehnten Hochzeitsmesse werden wieder zahlreiche Firmen und Unternehmen aus der Region in Zusammenarbeit mit dem Standesamt der Stadt Jüchen ihre Produkte und Leistungen rund um die Hochzeitsvorbereitungen, die Hochzeit selbst sowie den Flitterwochen präsentieren. Die Besucher erwartet ein vielfältiges und attraktives Angebot.