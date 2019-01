Gitarrist aus Jüchen : Mit 21 Jahren nonstop für die Musik im Einsatz

Gitarrist Daniel März übt sechs Stunden am Tag und organisiert mit seinem Hand Konzertreihen und internationale Wettbewerbe. Foto: Tinter, Anja (ati)

Jüchen Der Gitarrenwettbewerb und die -konzerte in Jüchen werden immer internationaler. Das gilt auch für die Konzerte mit Daniel März.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Er ist 21 Jahre jung, und das Handy ist sein ständiger Begleiter: Das wäre nichts Außergewöhnliches, wenn dieser junge Mann nicht Daniel März aus Jüchen wäre. Denn der Gitarrist, Dozent und Musikstudent organisiert und koordiniert den gesamten Wettbewerbs- und Konzertbetrieb in Jüchen mit Hilfe seines Smartphones. Keine Bahnfahrt zur Musikhochschule in Köln und wieder zurück nach Jüchen bleibt da ungenutzt, wie auch die vielen Follower wissen, die März mittlerweile in den sozialen Medien sogar weltweit hat.

Denn die Gitarrenwettbewerbe und -konzerte in Jüchen werden immer internationaler. Und das gilt auch für die eigenen Konzerte, die Daniel März als Solist und Ensemblemitglied gibt. So wird er in diesem Jahr unter anderem im serbischen Belgrad, in Mexiko und auf Kuba Konzerte geben. Und mit dem Projektchor 007 geht er auf Tournee nach England.

Info Konzerttermine auch im Internet nachzulesen Auslandskonzerte von Daniel März im April in Belgrad/Serbien, im September in Mexiko und auf Kuba, vom 12. bis 16. Oktober in England. Homepage von Daniel März www.daniel-guitar.com Jüchener Gitarrenkonzerte im Netz unter www.juechener-gitarrenkonzerte.de und www.promusica-jüchen.de

Daniel März kann sein strammes Programm als Student der Musikhochschule Köln, als Gitarrendozent an der Pro Musica-Musikschule in Jüchen, als gefragter Juror bei „Jugend musiziert“ sowie vor allem auch als „Macher“ der Wettbewerbe und Konzertreihe und als Interpret in seinen eigenen Konzerten nur schaffen, weil er sich straff zu organisieren versteht: Sein Tag beginnt um 8 Uhr und endet nicht selten in der Nacht erst um 2 Uhr früh. Dabei seien ihm die sechs Stunden möglichst täglichen Gitarrenübens aber das Wichtigste: „Und wenn ich am Tag nicht zum Üben komme, dann übe ich eben in der Nacht“, berichtet er. Dennoch bleibt dem 21-Jährigen auch Zeit für seine Freundin, für Familie und Freunde.

Der enorme Einsatz, den März schon seit fünf Jahren nicht nur für die Jüchener Gitarrenszene leistet, trägt allerdings auch immer mehr Früchte. Blickt er zurück, dann kann er stolz auf eine Entwicklung sein, zu der auch Arne Harder einen maßgeblichen Beitrag geleistet habe: „Wir ergänzen uns“, sagt er über den Hochschuldozenten, Pro Musica-Leiter und Mitorganisator. „In der Anfangszeit saßen manchmal nur zehn Leute in unseren Konzerten in der Hofkirche, heute haben wir oft ein volles Haus“, freut sich März. Den großen Schub habe das erste internationale Gitarrenfestival im 2016 in Jüchen gebracht. Auch 2019 soll es wieder diesen Wettbewerb mit internationaler Beteiligung geben. Die Gründung des Vereins zur Förderung klassischer Gitarrenmusik in Jüchen im Jahr 2017, die Übernahme der Leitung der Pro Musica-Schule mit dem starken Gitarrenbereich ebenfalls in 2017 und die Gründung der Gitarrenakademie im vergangene Jahr brachten weitere Impulse.

Das Jahresprogramm 2019 beginnt am Sonntag, 6. Januar, ab 12 Uhr, mit einer Gitarrenmatinée in der Gesamtschule, die die neue Stadt Jüchen feiern soll. Ausführende sind ein Gitarren-Quartett und zwei Duos, wobei Daniel März in allen diesen Ensembles mitwirkt. Am 24. Februar gibt es ab 17 Uhr in der Hofkirche am Markt das eigentliche Eröffnungskonzert der Reihe mit dem Aster Trio. Weiter geht es am 19. Mai (ab 17 Uhr) in der Hofkirche mit Dmytro Omelchak aus der Ukraine. Er war erster Preisträger des internationalen Gitarenwettbewerbs 2018 in Nordhorn.