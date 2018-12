Mediziner in Jüchen : CDU schlägt ein Stipendium für künftige Landärzte vor

Auch in Jüchen zeichnet sich ein Mangel an Hausärzten ab. Foto: dpa

Jüchen Die CDU will die Möglichkeit eines Stipendiums für Medizinstudenten prüfen lassen, die sich dann verpflichten, in Jüchen Hausarzt zu werden. Und die FWG beginnt das neue Jahr mit einem Antrag für eine Kinderwerkstatt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Das neue Jahr wollen die CDU- und die FWG-Fraktion mit zwei Anträgen einläuten, die ganz neue Vorhaben umfassen, die es in Jüchen bisher so noch nicht gegeben hat: Die CDU möchte ein Landärztestipendium in Jüchen einführen, und die FWG plant eine Kinderwerkstatt. Bei ihren Haushaltsreden hatten die beiden Fraktionen ihre Ideen nur angerissen. Es gibt aber schon konkrete Vorstellungen.

So möchte die CDU ein Landärztestipendium an junge Leute vergeben, die sich nach ihrem Medizinstudium dann auch verpflichten sollen, in Jüchen als Hausarzt tätig zu werden. CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Sebastian Heckhausen kündigt einen solchen Antrag zur Prüfung für den nächsten Hauptausschuss an. „Die Verwaltung muss natürlich prüfen, ob eine solche Verpflichtung auch juristisch möglich ist“, sagt er. Die CDU stelle sich eine monatliche Fördersumme von 500 Euro vor, die dann für die gesamte Studiendauer für einen Medizinstipendiaten in den städtischen Haushalt aufgenommen werden solle. Entstanden sei die Idee nach einer Veranstaltung, zu der die CDU Jüchen Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann eingeladen hatte: „Da ist uns bewusst geworden, dass wir im Moment zwar noch mit unseren Hausärzten ganz gut aufgestellt sind, aber in zehn Jahren im ländlichen Raum einen großen Mangel an niedergelassenen Ärzten haben werden“, betont Heckhausen. Deshalb dränge die Zeit, um einem künftigen Landärztemangel entgegen zu steuern und dazu auch auf lokaler Ebene einen Beitrag zu leisten, fordert der CDU-Vorsitzende.

Info Das Sitzungsjahr beginnt mit wichtigen Anträgen Landarztstipendium Die CDU möchte ihren Antrag für ein Landarztstipendium sofort im neuen Jahr in den Hauptausschuss bringen. Kinderwerkstatt Die FWG wird ihren Antrag für eine Kinderwerkstatt für die erste Sitzung des Schul- und Jugendausschusses einreichen.



Jüchen : Jüchen droht Mangel an Hausärzten

zurück

weiter

Mit der Zukunft der Kinder in Jüchen befasst sich indes die FWG-Fraktion in ihrem ersten, fürs neue Jahr angekündigten Antrag. FWG-Fraktionsvorsitzender Gerolf Hommel sagt; seine Fraktion frage sich, ob in Jüchen auch genug für die Kinder getan werde, die keinen Sport treiben oder nicht zur Musikschule gehen. Hommel erläutert: „Wir waren uns einig, dass PC, Handy, Twitter und Facebook heute zwar dazu gehören. Aber Kinder haben auch andere Fähigkeiten, die man fördern muss.“ Aus Sicht der FWG wäre daher eine Kinderwerkstatt eine gutes Angebot, das im Jugendtreff B@mm in Hochneukirch verortet sein sollte. „Wir schlagen vor, die dortigen Mitarbeiter frühzeitig mit ins Boot zu holen, denn die kennen die Zielgruppen und könnten uns bei der Konzeption unterstützen“, regt Hommel an.