Stadt Jüchen : Noch einmal schlafen, dann erwacht die Stadt Jüchen

Die Gemeinde Jüchen mit samt ihrem märchenhaften Schloss Dyck liegt noch im sanften Schlummer – morgen früh erwacht sie zur Stadt. Foto: Berns, Lothar (lber)

Eine Studentenumfrage bei Jüchener Unternehmen und die Masterarbeit der vormaligen Wirtschaftsförderin Annika Schmitz haben seit 2016 den Stein dafür ins Rollen gebracht, dass Jüchen jetzt zur Stadt wird.

Wenn Jüchen am heutigen Silvesterabend als Gemeinde „schlafen geht“, um am 1. Januar als Stadt wieder „aufzuwachen“, dann wird es viele „Väter“ und „Mütter“ geben, die sich als Initiatoren der Stadtwerdung verstehen und womöglich dafür gelobt werden möchten. Fakt ist allerdings, dass es Studenten waren, die den Prozess so richtig ins Rollen gebracht haben. Im April 2016 hatten sieben Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung für ihre Facharbeit eine Unternehmerbefragung in Jüchen gestartet. Als eines der zentralen Ergebnisse war der Wunsch der Unternehmer festgehalten worden, dass Jüchen Stadt werden sollte. Davon versprachen sich die Unternehmer einen spürbaren Imagegewinn.

Annika Schmitz, die damalige Wirtschaftsförderin der Gemeinde Jüchen, hatte die Studenten bei ihrer Projektarbeit unterstützt. Auch als Referatsleiterin bei der Stadt Wassenberg hat Schmitz die Entwicklung in Jüchen weiter mitverfolgt. Sie sagt: „Es ist auch für mich persönlich eine große Freude, dass Jüchen jetzt Stadt wird.“ Als die Studenten die Befragung durchgeführt und die Ergebnisse vorgelegt hätten, sei in gewissem Sinne die Zeit dazu reif gewesen, dass sich Jüchen zur Stadt weiterentwickelt. Das Studentenprojekt habe aber sicherlich den wichtigen Anstoß dazu gegeben, das sich Verwaltung und Politik erneut mit der Frage der Stadtwerdung beschäftigten. Die Studenten könnten stolz auf ihre Arbeit sein, weil diese von einer gewissen Seltenheit sei: „Es ist sehr ungewöhnlich, dass die theoretischen Ergebnisse einer wissenschaftlichen Arbeit dann auch tatsächlich in die Realität übertragen werden“, sagt Annika Schmitz, die allerdings mit ihrer Masterarbeit genau das Gleiche erlebt hat: Ihr berufsbegleitendes Studium schloss sie mit einer schriftlichen Prüfungsarbeit unter dem Titel ab: „In 10 Schritten zur erfolgreichen Stadtmarke. Strategisches Marketing für Städte und Gemeinden.“ Das war im Februar 2017.

Damals entwickelte Schmitz einen Leitfaden, wie sich Kommunen und Städte durch Alleinstellungsmerkmale positionieren und eine Marken-Identität geben können. Im Februar 2017 sagte Schmitz, Jüchen befinde sich auf dem ersten von insgesamt zehn der notwendigen Schritte zur Stadtwerdung. Die Gemeinde sei dabei, die Voraussetzungen zu schaffen. Ihr Leitfaden riet übrigens dazu, sofort den zweiten Schritt einzuleiten und möglichst viele Zielgruppen während des gesamten Prozesses zu beteiligen. Stufe drei sollte dann eine Markenanalyse mit der konkreten Fragestellung beinhalten: „Womit kann Jüchen punkten, was andere Kommunen so nicht zu bieten haben?“



So weit die Theorie der Masterarbeit, die aber durch die Praxis in diesem Fall überholt wurde. Denn dann ging alles sehr schnell: Der Rat stimmte der Stadtwerdung mit großer Mehrheit zu; der Antrag konnte an die Bezirksregierung gestellt werden. Der Bescheid, dass Jüchen nach einjähriger Wartezeit Stadt werden darf, lag bereits Anfang Dezember 2017 bei Bürgermeister Harald Zillikens vor.