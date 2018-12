Die neue Stadt Jüchen: Stadt Jüchen erleichtert Gewerbeansiedlungen

Wirtschaftsförderer Thomas Schroeder setzt auf besseren Service vor Ort, auch für Gewerbeansiedlungen an der Robert-Bosch-Straße.

Seinen „letzten „Arbeitstag bei der Gemeinde Jüchen“ kündigte Wirtschaftsförderer Thomas Schroeder am Freitag bei Facebook an und befeuerte damit die Gerüchteküche. Tatsächlich macht Schroeder aber gerade jetzt, wo Jüchen zur Stadt wird, mit viel Elan und Freude weiter seinen „Job“. Dazu gehört auch für den ab 1. Januar städtischen Wirtschaftsförderer die Organisation der großen Silvesterparty im ausverkauften Festzelt auf dem Parkplatz vor dem Haus Katz.

Shuttle-Busse Die Gäste der Silvesterparty können den kostenfreien Shuttle-Bus um 1 und um 2.30 Uhr von der Haltestelle Odenkirchener Straße in Richtung Gierath/Bedburdyck, um 1.30 und 2 Uhr in Richtung Hochneukirch nutzen.

In der Erweiterung dieses Bürgerservices sieht der Wirtschaftsförderer auch einen großen Vorteil für gewerbliche Neuansiedlungen in der Stadt Jüchen. „Wir haben kürzere Wege, alles wird schneller gehen“, sagt Schroeder und meint damit Baugenehmigungen etwa für die Jüchener Gewerbegebiete ebenso wie bauliche Veränderungswünsche im Immobilienbestand sowie natürlich auch die Entwicklung neuer Wohnsiedlungen. Die „Marke Jüchen“ werde sicherlich gerade als Stadt Interessenten anziehen, die in der Rheinschiene keine Grundstücke mehr finden können.

Ein besonderes Augenmerk will der Wirtschaftsförderer im neuen Jahr auch auf die immer noch freie Fläche an der B59 im Gewerbegebiet an der Robert-Bosch-Straße richten. Für die zunächst von einem Grevenbroicher BMW-Händler bereits gekaufte, allerdings dann wieder an die Gemeinde zurückgegeben Fläche hatte sich zwar ein weiterer BMW-Händler interessiert. Eine Übernahme habe sich aber zerschlagen, bedauert Schroeder, der dennoch optimistisch ist, das Grundstück noch zu vermarkten. Es gebe eine Reihe von Interessenten. Ihm sei aber wichtig, dass etwas Passendes für diese exponierte Stelle gefunden werde, mit dem Jüchen unmittelbar an der Stadteinfahrt auch repräsentieren könne.