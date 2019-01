Netzwerktreffen der Firmen im Rein-Kreis Neuss : Energieeffizienz für Unternehmen

Jüchen/Neuss Das Programm des Netzwerkabends wird am Dienstag, 22. Januar, ab 17 Uhr, unter anderem mit einem Beitrag des Umweltmanagers der Stadt Jüchen, Martin Schursch eröffnet. Das Treffen findet bei der Firma Blue Moon an der Friedrichstraße 8 in Neuss statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Jüchener Wirtschaftsörderung beteiligt sich zum Jahresauftakt an einer Gemeinschaftsveranstaltung mit dem CSR Kompetenzzentrum des Rhein-Kreises Neuss. CSR steht für Corporate Social Responsibility und ist die Verbindung von ökologischer, sozialer und ökonomischer Zukunftsverantwortung für Unternehmen. Das Thema der Zusammenkunft lautet: „Energieeffizienz durch Netzwerke im Rhein-Kreis Neuss steigern - Ein Gewinn für alle". Das Programm des Netzwerkabends wird am Dienstag, 22. Januar, ab 17 Uhr, unter anderem mit einem Beitrag des Umweltmanagers der Stadt Jüchen, Martin Schursch eröffnet. Das Treffen findet bei der Firma Blue Moon an der Friedrichstraße 8 in Neuss statt.

Klein- und mittelständige Unternehmen sind angesprochen. Es geht um Nachhaltigkeit für verantwortungsvolles, unternehmerisches Handeln und gleichzeitig um wirtschaftlichen „Mehrwert“, wie Thomas Schroeder, Wirtschaftsförderer der Stadt Jüchen, schreibt.. Zu den Inhalten des Abend gehören laut Schroeder die Vorstellung der Vorteile des Regionalen Netzwerk für Energieeffizienz, die Vermeidung weiterer verschärfender gesetzlicher Vorgaben, kosteneffiziente Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen. Außerdem geht es um aktuelle Steuern, Abgaben und Umlagen, einen Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen bei flexibler thematischer Schwerpunktsetzung, die Generierung positiver Imageeffekte für das eigene Unternehmen.



Hochzeitmesse in Jüchen : Trauung bei der Messe vereinbaren

zurück

weiter

Das Netzwerktreffen richtet sich ausschließlich an kleine und mittelständische Unternehmen der Projektregion, die mehr über die Region im Rhein-Kreis Neuss erfahren möchten. Die Leitung hat Christian Otto vom VEA, dem Bundesverband der Energie-Abnehmer. Anmeldungen werden erbeten unter https://www.csr-mehrwert-region.de/termine/aktuelle-termine.

(NGZ)