Kriminalität in Hückeswagen : Versuchter Einbruch in Penny-Markt

Unbekannte haben am Wochenende versucht, in den Wiehagener Penny-Markt einzubrechen. Wie Polizeisprecherin Monika Treutler am Montag mitteilte, hatten die Täter probiert, zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 14.15 Uhr am Sonntag einen Seiteneingang des Supermarkts aufzuhebeln. Die Tür hielt den Anstrengungen jedoch stand, so dass die Täter ohne Beute flüchteten. Bereits im April vorigen Jahres hatten sich Unbekannte daran gemacht, in den Penny-Markt einzudringen. Damals hatten sie schon die erste der zwei hintereinander befindlichen Schiebetüren mit großer Kraftanstrengung aus der Verankerung gelöst. Vermutlich wegen des dabei ausgelösten Alarms waren sie jedoch anschließend geflüchtet.