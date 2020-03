Hückeswagen : „Nix kütt fott“ gilt auch für „Tauschrausch“-Sammlung

Hückeswagen Der „Bergische Tauschrausch“ wird wegen der Coronakrise verschoben. Doch was passiert mit all den Sachen, die bislang beim Wertstoffhof für diesen Aktionstag abgegeben wurden?

Als Werbung für mehr Nachhaltigkeit hatten die Stadt und der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) einen Aktionstag für Samstag, 25. April, auf dem Wertstoffhof, An der Schlossfabrik, geplant. Doch auch der „Bergische Tauschrausch“ unter dem Motto „Nix kütt fott“ ist erst einmal der Coronakrise zum Opfer gefallen und abgesagt werden (die BM berichtete). Allerdings soll er, wenn möglich, noch im Laufe des Jahres nachgeholt werden. Da stellt sich die Frage: Was passiert eigentlich mit all den Sachen, die bislang beim Wertstoffhof für diesen Aktionstag abgegeben wurden?