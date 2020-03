Corona-Krise : Händler kämpfen an vorderster Front

Hückeswagen Die Grundversorgungsmärkte und deren Mitarbeiter haben es derzeit nicht leicht. Sie müssen sich gegen uneinsichtige Mitmenschen durchsetzen, die weder Abstand halten, noch sich an die rationierten Abgabemengen halten.

Pro zehn Quadratmeter Ladenfläche soll nur noch eine Kundin oder ein Kunde einkaufen dürfen, lautet die Vorgabe des Bundesamts für Gesundheit. Beim Aldi-Markt an der Ladestraße müssen sich die Kunden zusätzlich am Eingang die Hände desinfizieren. Ein absoluter Ausnahmezustand.

Marcus Byhahn vom Edeka-Markt in Wiehagen appelliert an seine Kunden, ohne Begleitung und nach Möglichkeit auch ohne Kinder Einkaufen zu gehen, da bei der Einlasskontrolle jede Person zählt. Die Warteschlange vor dem Laden würde sonst immer länger. „Ich weiß jetzt, wie sich die Menschen in der ehemaligen DDR gefühlt haben müssen“, sagt Byhahn. Er denkt bereits darüber nach, Pavillons als Regenschutz für die Wartenden vor dem Eingang aufzubauen. Am Samstag wurde an den Kassen Acrylglas als Sprechschutz angebracht, auf dem Fußboden kleben Abstandshalter. „Nicht alle Leute halten sich daran“, hat Byhahn beobachtet.