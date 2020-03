Coronavirus in Hückeswagen : Eine große Welle der Hilfsbereitschaft

Hückeswagen Hückeswagener rücken – bis auf den nötigen Sicherheitsabstand – zusammen, um sich in Coronazeiten gegenseitig zu unterstützen.

Die Anrufe im Injoy nimmt unter anderem Iris Horn entgegen. „Wir sind startbereit“, sagt die Fitnesstrainerin. In der Zwischenzeit widmet sie sich Büroarbeiten, die im Arbeitsalltag zu kurz gekommen sind. Bei den Einsätzen würden die Mitarbeiter natürlich auch den erforderlichen Abstand einhalten und die Besorgungen vor der Tür abstellen. Angst vor Ansteckung hat die 47-Jährige nicht. „Wir alle wissen, wie man sich schützen kann. Wenn sich jeder daran hält, dann funktioniert das auch“, ist Iris Horn überzeugt. Sie hält es für wichtig zu wissen, dass man in einer Notsituation nicht allein ist. Zudem wäre es eine Chance für die Gesellschaft, mehr Menschlichkeit zu zeigen.



Einzelkämpferin Studentin Helena Nowaczin möchte die vorlesungsfreie Zeit an der Uni ebenso nutzen, um in ihrer Heimatstadt zu helfen. Normalerweise würde sie für ihr Masterstudium (Mathe und katholische Religion auf Lehramt) büffeln. Nun bietet sie im Internet den Mitmenschen ihre Unterstützung an. Eine Mutter hatte schon für die Betreuung ihres sechsjährigen Sohnes angefragt, dann aber doch einen Platz in der Notgruppe der Schule erhalten. „Jetzt werde ich bei der Betreuung der Senioren im Johannesstift helfen“, erzählt die 22-Jährige. Für Helena Nowaczin ist das eine Herzensangelegenheit. „Ich mache das, solange es mir Spaß macht. Und vielleicht sehen das auch anderen Leute, die ebenfalls helfen möchten“, sagt sie und geht mit gutem Beispiel voran. Zu erreichen ist sie über Facebook (Helena No).



Facebook-Gruppe Auf der Internetplattform „Facebook“ hat sich zu diesem Zweck eine neue Gruppe mit dem Namen „Hückeswagen gemeinsam gegen Corona“ gebildet. Hier können Hilfsleistungen angeboten werden, und es kann ebenso nach Unterstützung gefragt werden. Die Zahl der Gruppenmitglieder ist bereits auf mehr als 200 gestiegen und wächst stetig weiter an.