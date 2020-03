Fahndung der Polizei bislang erfolglos : Unbekannte sprengen Bankautomaten in Holthausen

Düsseldorf Längere Zeit hatte die Landeshauptstadt Ruhe vor Bankautomaten-Sprengern. Doch in der Nacht zu Sonntag schlugen unbekannte Täter in Holthausen zu und erbeuteten eine unbekannte Menge an Banknoten.

(rö) Anwohner der Ritastraße wurden gegen 2 Uhr von einem lauten Knallgeräusch aufgeschreckt. Anschließend beobachteten sie, wie zwei vermummte Tatverdächtige in einem Fahrzeug über die Kölner Landstraße Richtung Itterstraße flohen. Die alarmierten Polizeibeamten stellten einen aufgesprengten Geldautomaten im Vorraum der Bankfiliale fest. Mit einer noch nicht bezifferten Menge Bargeld konnten die Täter fliehen, teilte die Polizei am Mittag mit. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos.Die Kriminaltechnische Untersuchung (KTU) der Düsseldorfer Polizei übernahm vor Ort die Spurensicherung.

Das Fluchtfahrzeug soll nach Angaben von Zeugen ein schwarzer Mercedes Benz Coupe mit Heinsberger Nummernschild (HS), der Buchstabenfolge PN sowie vier unbekannten Zahlen sein. Laut Zeugenaussagen waren die Männer dunkel gekleidet und trugen Skimasken. Einer der Tatverdächtigen soll eine kräftige Statur haben.