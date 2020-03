Polizei in Radevormwald : Diebe wollen Geldautomaten am Rader Markt sprengen

Diebe wollen Geldautomaten am Rader Markt sprengen

Polizei in Radevormwald

Die Filiale der Commerzbank am Radervormwalder Marktplatz. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Die Tat war gegen fünf Uhr in der Frühe durch Passanten entdeckt worden, die sofort die Polizei alarmierten.

Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden des Dienstags in einem Geldinstitut im Radevormwalder Zentrum Vorbereitungen zur Sprengung eines Geldautomaten getroffen. Vermutlich wurden sie dabei gestört, so dass Sie die Tatausführung abbrachen und die Flucht ergriffen.