Hoher Sachschaden in Weeze : Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand

Die Polizei sucht nach den Brandstiftern. Foto: dpa/Friso Gentsch

WEEZE Hoher Sachschaden entstand an einem Haus an der Koningstraße. Unbekannte hatten Mülltonnen in Brand gesetzt.

In der Nacht zu Donnerstag sind Mülltonnen an einer Hauswand in Flammen aufgegangen. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Ein Nachbar hatte das Feuer entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Wie die Polizei meldet, hatten bislang unbekannte Täter an einer Hauswand an der Koningsstraße drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die herbeigerufene Feuerwehr zwar gelöscht werden, trotzdem kam es durch den Brand zu hohem Sachschaden.

Es entstand Schaden am Mauerwerk sowie an einem Lichtschacht des Gebäudes. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.

Nur wenig entfernt hatten vor einiger Zeit ebenfalls Mülltonnen gebrannt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht auch, ob es Zusammenhänge zwischen den Vorfällen gibt.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und Personen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.

(zel)