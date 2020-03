Wupper-Vorsperre : Messpfeiler bekommen besseren Zugang

Hückeswagen Die Pfeiler befinden sich an den Hängen links und rechts des Gewässers.

Mitarbeiter des Wupperverbands, die am Absperrbauwerk an der Wupper-Vorsperre in regelmäßigen Abständen die Mauer vermessen müssen, haben künftig einen besseren Zugang zu den sieben Messpfeilern. Diese stehen oberhalb der Brücke in den Hängen links und rechts der Vorsperre. Vor allem auf der von Hückeswagen aus gesehen rechten Seite des Absperrbauwerks dürften die in den Hang gebauten Stufen und der dazugehörige Weg den meisten Spaziergängern bereits aufgefallen sein. „Die Messpfeiler, etwa gut einen Meter hohe Betonpfeiler, gibt es schon so lange, wie es die Wupper-Vorsperre gibt“, sagt Ilona Weyer, stellvertretende Pressesprecherin beim Wupperverband.