Interview mit Hückeswagens Bürgermeister : Der Krisenmanager der Stadt

Einen Tag arbeitet Bürgermeister Dietmar Persian in seinem Büro im Schloss, den anderen im Homeoffice. Dabei wechselt er sich mit seiner Stellvertreterin, Kämmerin Isabel Bever, ab. Foto: T. Kemper / Stadt

Hückeswagen Bürgermeister ist in der Corona-Krise in einer besonderen Verantwortung. Darüber spricht er mit unserer Redaktion.

Herr Persian, durch die Coronakrise sind Sie so etwas wie der Krisenmanager der Stadt geworden. Hätten Sie jemals damit gerechnet, in solch eine Situation zu kommen?

Dietmar Persian Nein, natürlich nicht. Wer von uns konnte vor vier Wochen ahnen, womit wir uns heute beschäftigen?

Info Wichtige Rufnummern in der Corona-Krise Stadtverwaltung Die Schloss-Stadt steht unter ☏ 02192 880 für Auskünfte zur Verfügung – täglich, 9 bis 16 Uhr. Am Wochenende können darunter nur dringende Anfragen angenommen werden. Bürgertelefon Bei Fragen zum Virus können sich Hückeswagener auch an das Bürgertelefon des Kreises wenden, ☏ 02261 88 3888. Info-Hotline Auch das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Info-Hotline geschaltet: ☏ 0211 91191001. Medizinische Auskunft Unter diesen drei Telefonnummern gibt es aber keine medizinischen Auskünfte. Insbesondere bei Fragen zu einer möglichen Infektion sollte mit dem Arzt das weitere Vorgehen abgestimmt werden.

Sind Ihre Arbeitstage aktuell länger als üblich?

Persian Im Moment kenne ich keinen wirklichen Feierabend, auch nicht am Wochenende. Das geht sicherlich ganz vielen von uns so.

Es scheint so, als würde jeden Tag die berühmte neue Sau durchs Dorf getrieben. Wie gehen Sie mit den täglichen Anweisungen und Erlassen aus Berlin und Düsseldorf um?

Persian Die Entwicklung ist halt sehr dynamisch. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass jeden Tag in Berlin, Düsseldorf und natürlich auch bei uns neue Entscheidungen getroffen werden müssen. Inzwischen klappt auch die Kommunikation ganz gut, so dass wir neue Erlasse der Landesregierung innerhalb von Stunden auch auf dem Tisch haben und danach arbeiten können. Mitunter ändern sich die Dinge im Stundentakt.

Der Erlass zur Schließung der Schulen und Kindergärten kam erst am Freitagnachmittag voriger Woche, als alle Einrichtungen längst geschlossen waren. Sowas muss doch fürchterlich nerven.

Persian Ich glaube, es ist für uns alle wichtig, ruhig zu bleiben. Mit Hektik bekommen wir die Dinge nicht in den Griff. Und manchmal muss ich mir selbst auch sagen: Jetzt schlafen wir erst einmal eine Nacht darüber – und dann entscheiden wir morgen früh, wie Dinge konkret umgesetzt werden.

Was könnten, was müssten Bund und Land besser machen?

Persian Wir haben einen förderalen Staat. Die Bundesländer haben viele eigene Kompetenzen. Das gleiche gilt für uns als Städte und Gemeinden – wir entscheiden normalerweise Vieles vor Ort. Das ist auch gut so, gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Nazi-Regimes. Aber in einer Krisensituation wie jetzt ist gleiches Handeln auf allen Ebene notwendig. Warum müssen wir beispielsweise Geschäftsschließungen noch einmal vor Ort durch eine Verfügung regeln? Es wäre besser, dies landesweit einheitlich durch Gesetz oder Rechtsverordnung zu regeln. Alles andere führt zu Verwirrung und unnötigen Verwaltungsaufwand. Darum bin ich Landrat Jochen Hagt sehr dankbar, dass er nun zumindest kreisweit durch eine Allgemeinverfügung die Dinge geregelt hat.

Zurück zu Hückeswagen: Wie sieht momentan Ihr Arbeitstag aus?

Persian Zuerst schaue ich mir über Zeitungen und Nachrichten an, welche Entwicklungen es gibt. Jeden Tag um 8.30 Uhr treffen wir uns zur Lagebesprechung mit allen Fachbereichsleitern. Wir besprechen die aktuelle Entwicklung und koordinieren und verteilen die Aufgaben. Persönliche Besprechungstermine oder Dienstreisen gibt es im Moment kaum noch. Dafür läuft das Telefon heiß, und es sind viele Fragen am Telefon oder per E-Mail zu beantworten. In den vergangenen Tagen hatten wir einige Male abends um 20 Uhr noch eine Telefonkonferenz mit dem Landrat und allen Bürgermeistern. Das ist sehr wichtig, um unsere Maßnahmen auch auf Kreisebene zu koordinieren.

Wenn Sie sich morgens mit den Fachbereichsleitern treffen, werden dann besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen?

Persian Ja, klar. In den ersten Tagen haben wir uns im Großen Sitzungssaal getroffen, weil wir da genug Platz haben, um den nötigen Abstand untereinander zu wahren. Und es sind auch nicht alle Teilnehmer an Ort und Stelle. Ich selbst habe einige Male über Telefon teilgenommen. Seit Freitag treffen wir uns virtuell und haben ausschließlich Telefonkonferenzen.

Apropos: Welche Vorsichtsmaßnahmen haben Sie für die Verwaltung getroffen? Schließlich müssen Sie versuchen zu vermeiden, dass viele Kolleginnen und Kollegen ausfallen.

Persian Genau. Wir haben auch vorher schon bei einzelnen Kollegen Homeoffice gehabt. Das bauen wir zurzeit kontinuierlich aus. Auch ich arbeite zurzeit im Wechsel mit meiner Vertreterin Isabel Bever (die Stadtkämmerin; Anm. d. Red) abwechselnd zu Hause oder im Rathaus. Vorteilhaft ist im Moment, dass wir auf drei Verwaltungsgebäude verteilt sind – Rathaus, Bürgerbüro und Räume des Gebäudemanagements am Etapler Platz. So können wir die Mitarbeiter besser verteilen: beispielsweise ein Teil der Ordnungsamtskollegen am Bahnhofsplatz und ein Teil im Schloss.

Sie haben also keine Probleme, wie so manches Unternehmen, dass Mitarbeiter von zu Hause arbeiten?

Persian Nein, das ist für uns auch kein Neuland. Die digitalen Möglichkeiten dafür sind da, und wir präsentieren uns damit als guter Arbeitgeber. Da wir schon seit Jahren ganz überwiegend mit der elektronischen Akte arbeiten ist die Umsetzung von Homeoffice deutlich vereinfacht. Was zählt ist schließlich nicht die Zahl der Stunden im Büro, sondern das Ergebnis.

Gibt es bei Ihnen in der Verwaltung Mütter oder Väter, die aktuell wegen der Schul- und Kindergartenschließung Schwierigkeiten haben, ihre Kinder zu betreuen?

Persian Erfreulicherweise haben wir zunehmend junge Kollegen und natürlich auch einige Mamis und Papis darunter. Soweit es nicht anders geregelt werden kann, stehen diese Kollegen dann ganz oben an bei der Verteilung der Homeoffice-Plätze.

Werden Sie eigentlich von Hückeswagenern angerufen, die nach den Gründen für die doch sehr starken Einschränkungen des alltäglichen Lebens fragen? Gibt es vielleicht Beschwerden?

Persian Nicht nur ich, sondern viele unserer Verwaltungsmitarbeiter werden jeden Tag angesprochen. Es gibt ein großes Verständnis für die Regelungen, die uns schließlich allen nutzen. Aber es gibt natürlich auch Frage und Unverständnis, beispielsweise wenn einzelne Geschäfte schließen müssen und andere nicht.

Was sagen Sie den Menschen?

Persian Wir versuchen immer, eine gerechte Lösung zu finden und die Menschen in ihren ganz persönlichen Fragen bestmöglich zu unterstützen. Und wir versuchen, verständlich zu vermitteln, warum das jetzt so ist. Überhaupt scheint mir noch nicht jedem klar zu sein, wie ernst zum einen die Lage ist, aber auch wie sehr es auf jeden ankommt. Jeder von uns, auch ich, kann jetzt schon Träger des Virus sein und andere anstecken, ohne dass man etwas merkt. Gerade darum ist es wichtig, dass wir so wenig Kontakte und Nähe zu anderen Menschen haben. Darum verstehe ich auch manche Leute nicht, die sich in großen Gruppen in den Wupperauen treffen oder die – wie gewohnt – wegen einer Kleinigkeit in den Supermarkt gehen. Ich habe die ganz herzliche Bitte, dass sie vor jedem Besuch überlegen, ob das wirklich jetzt sein muss.

Es gibt zwar Hamsterkäufe und immer noch einige Unverbesserliche, die den Ernst der Lage nicht verstanden haben. Aber die Lage ist ruhig. Könnte die Situation kippen?

Persian Ich glaube das hängt entscheidend davon ab, wie lange diese Situation dauert. Und auch dafür ist es wichtig, jetzt die sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Umso eher haben wir die Chance, dass wieder Normalität einkehrt.

Haben Sie vor einer solchen Situation Angst?

Persian Nein, Angst habe ich nicht. Wir sind in Deutschland sehr gut aufgestellt. Und auch in Hückeswagen gibt es ja ein gutes Miteinander. Wir unterstützen uns gegenseitig. Gerade sind wir dabei, in einem Netzwerk Unterstützungsangebote zu koordinieren (s. Seite D 2; Anm. d. Red.). Viele wollen helfen. Das trägt uns jetzt gemeinsam durch die schwere Zeit.

Auch ein Bürgermeister dürfte am Feierabend und Wochenende wenigstens für ein paar Stunden in die „freiwillige“ Quarantäne gehen. Wie sieht die bei Ihnen aus?

Persian Glücklicherweise haben wir kein Ausgehverbot. Die wenigen freien Zeiten nutzen meine Frau und ich gerne, um eine Stunde in der schönen Natur rund um unser Zuhause zu wandern.

Eine Frage noch: Haben Sie eine Idee, warum viele Menschen sich ausgerechnet mit Mehl im zweistelligen Kilogramm-Bereich eindecken? Was machen die damit?