Aus dem Polizeibericht : Unbekannte treten Spiegel von Autos ab

Foto: dpa/Carsten Rehder

Hilden Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 23.40 Uhr und Mittwoch, 6.15 Uhr, drei Autos an der Dagobertstraße in Hilden beschädigt, teilte die Kreispolizei Mettmann am Mittwoch mit.

