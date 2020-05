Hückeswagen : Stadt baut das beliebte Spielgerät auf dem Dierl ab

Dierl Weil er defekt und nicht mehr zu reparieren war, musste der Doppelturm samt Rutsche demontiert werden. Im SOmmer soll aes auf dem Spielplatz an der Brüder-Grimm-Straße jedoch einen Ersatz geben.

Wenn am Donnerstag auch in der Schloss-Stadt die Spielplätze wieder aufgesucht werden können – unter Einhaltung der vielen Sicherheitsmaßnahmen natürlich –, wird es auf dem großen Spielplatz an der Brüder-Grimm-Straße ein trauriges Wiedersehen geben. Denn die Stadt hat die Spielkombination mit den beiden Türmen und der Rutsche inmitten des großen Sandkastens abgebaut. „Das Spielgerät kann leider nicht mehr repariert werden“, teilt Anja Kölsch vom Bauamt mit. Doch sie hat immerhin gleich auch eine gute Nachricht parat: „Ab dem Sommer können sich die Kinder auf neue Spielmöglichkeiten auf dem Spielplatz Dierl freuen, denn es wird selbstverständlich für Ersatz gesorgt.“