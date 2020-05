Ungewöhnlicher Schauplatz : Vater und Tochter liefern sich Tennismatch auf Parkplatz

Hückeswagen Ungewöhnliche Trainingseinheit: Marc Heupel, Jugendtrainer des HTC 73, nutzte am Sonntag den leeren Parkplatz im Brunsbachtal am Sportzentrum für ein Tennisspiel mit seiner Tochter Merle.

Alles ruht in Zeiten von Corona: Konzerte, Feste und Vereinssport finden nicht statt. Jeder versucht auf seine Weise, das persönliche Verlangen nach Musik, Kreativität oder Bewegung zu stillen. So auch Marc Heupel, Kinder- und Jugendtrainer des Hückeswagener Tennisclubs (HTC 73).

So lieferte er sich am Sonntag mit seiner zehnjährigen Tochter Merle ein Tennismatch im Brunsbachtal. „Wir haben das schon ein paar Mal gemacht, man kann da toll spielen“, erzählt der Tennistrainer. Am Sonntag war der große Parkplatz, der von der Bushaltestelle am Stadtpark bis zur Mehrzweckhalle reicht, praktisch autofrei. Andere Familien hätten dort am Wochenende das Fahrradfahren mit ihren Kindern geübt oder Fußball gespielt.