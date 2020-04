Reparatur-Maßnahmen : Endspurt bei der Spielplatz-Sanierung

Info

Ab Montag, 27. April, gilt in Nordrhein-Westfalen die Verpflichtung für Bürgerinnen und Bürger, Mund und Nase bei der Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV), dem Einkauf im Einzelhandel und beim Besuch in Arztpraxen zu bedecken.

Kinderspielplätze dürfen weiterhin nicht betreten werden. Ziel der Verordnung ist es, die Ansteckungsgefahr in zentralen Bereichen des öffentlichen Lebens, in denen das Abstandsgebot von 1,5 Metern nur schwer oder gar nicht einzuhalten ist, weiter zu reduzieren.

Besonders herausgehoben wird weiterhin die Aufforderung zum Abstand halten. Hygieneregeln sollten konsequent einhalten werden. Auch Alltagsmasken könnten hilfreich sein.