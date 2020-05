Hückeswagen in der Corona-Krise : Frisuren werden wieder vorzeigefähig

Hochbetrieb herrschte am Montag bei allen Frisören, die geöffnet hatten. Wie beim Hairteam Hückeswagen – Sabrina Kämmerich (vorne) stylte die Frisur von Moritz Borchert, während sich Kollegin Marianna Lieth um die Haare von Anne Flosbach kümmert. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Nach sechs Wochen Zwangspause sind seit Montag die Frisörgeschäfte geöffnet. In Hückeswagen sind bis Ende nächster Woche kaum noch Termine zu bekommen. Und das, obwohl die Arbeitszeiten deutlich ausgeweitet werden.

Sagen wir mal so: Wenn man(n) auf die 55 zugeht, ist man(n) froh, dass es überhaupt noch etwas gibt, was die Frisörin schneiden kann. Zwar hatte ich seit dem Prinz-Einherz-Schnitt als 17-Jähriger die Haare nicht mehr so lange, wie in den vergangenen sieben Wochen. Aber die „Matte“ machte mir wenig aus, wenn ich an so manchen meiner Freunde dachte: Wo nix ist, kann auch nix geschnitten werden. Trotzdem bin ich froh, als einer der Ersten in Hückeswagen einen Termin bei der Frisörin meines Vertrauens bekommen zu haben. Gerade die Konturen an den Ohren haben unter der Zeit der frisörlichen Zwangspause gelitten. Da musste Marianna vom Hairteam Hückeswagen im Goethetal ran.

„Männer mögen’s in der Regel nicht, wenn es über die Ohren wächst“, bestätigt Sina Heupel von der HairLounge am Bahnhofsplatz. Zumindest die Konturen müssten sauber sein. Christian Dienstbier bestätigt das – er lässt sich wieder Fasson in die Frisur bringen. „Normalerweise gehe ich einmal pro Monat“, sagt er. „Meine Haare sind gewachsen wie Unkraut.“

Inhaberin Mirzeta Mujezinovic bestätigt: „Der Terminplan für die ersten zwei Wochen ist voll.“, Weil ihr Salon 113 Quadratmeter groß ist, können hier immerhin vier Kolleginnen pro Schicht arbeiten – jeweils vor- und nachmittags. Zwei davon arbeiten durch. Auch sie muss die Hygienebestimmungen einhalten. So arbeitet jede Frisörin in ihrem eigenen Bereich. Zwar sei es stressig, unter den ungewohnten Bedingungen und mit Maske zu arbeiten, sagt die Frisörmeisterin. Aber auch Mirzeta Mujezinovic ist froh, endlich wieder zu Schere und Föhn greifen zu können.

„Marianna, aus welchem Labor bist Du denn entsprungen ?“, entfährt es mir, als ich meine Frisörin im ungewohnten Gewandt sehe: Mit Schutzmantel, Mundschutz und Sichtschutz aus Kunststoff sieht sie eher aus wie eine Chemielaborantin. Aber auch die Schutzkleidung ist Teil der Auflagen, die die Frisöre bis auf Weiteres zu berücksichtigen haben. Dazu gehört etwa, dass die Kunden nur mit Schutzmaske Einlass erhalten. Frisörmeister Arne Plötz vom Bahnhofsplatz macht plastisch darauf aufmerksam: In Augenhöhe hat er an der gläsernen Eingangstür eine medizinische Maske mit Aufschrift „Pflicht“ geklebt.

Florian Breidenbroich vom „Farbklexx“ frisiert Kunde Jassin Bakhat. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Raphaela Löseke ist extra aus Beyenburg zu Johanna Dürhagen in den Salon Joy in Wiehagen gekommen. „Sie hat mir schon in Wuppertal die Haare geschnitten, als sie dort gearbeit hat“, erzählt die Kundin. Jetzt lässt sie die Frisörin an die blonden Haare, damit sie neue Strähnchen machen kann. Das letzte Färben ist sechs Wochen her, daher hat Raphaela Löseke in den vergangenen drei Wochen gehofft, dass die Frisörläden endlich wieder öffnen dürfen.

Das geht auch Gisela Adam so. Die Hückeswagenerin musste acht Wochen warten: „Normalerweise gehe ich alle vier Wochen“. Jetzt ist in dem Wiehagener Salon endlich wieder Schneiden und Färben angesagt. „Für mich war das Warten nervig“, gesteht sie. Ihr Mann habe ihr zwischendurch die Haare im Nacken gekürzt, sie selber habe sich den Pony geschnitten. Auch Chefin Johanna „Joy“ Dürhagen ist froh, wieder Kunden bedienen zu können. „Es ist schön, wieder mit ihnen zu erzählen“, sagt sie. An die Maske müsse sie sich aber noch gewöhnen.

Im 23 Quadratmeter großen „Farbklexx“ geht es etwas eng zu – normalerweise können dort bis zu fünf Kunden bedient werden, jetzt sind es maximal zwei. Inhaber Florian Breidenbroich ist dennoch zufrieden, kann er doch wieder arbeiten. Zumal die finanzielle Belastung schon groß war, schließlich nahm er nichts ein, die Fixkosten aber blieben. Das Team musste sich aber umstellen: „Normalerweise arbeiten wir nicht mit Terminen“, sagt der Frisörmeister.

Gegenüber in Kevin’s Barber-Shop kämpft Inhaber Kevin Gedert noch mit dem Sichtschutz. „Die Maske ist wohl doch besser“, stellt er fest. Trotz aller Hygiene- und Sicherheitsregeln freut er sich auf den Alltag: „Das ist definitiv wieder ein beruhigendes Gefühl“, versichert der Frisörmeister.

Autor Stephan Büllesbach nach dem lang ersehnten Schnitt. Foto: Stephan Büllesbach

Beim Hairteam Hückeswagen wird in Teams gearbeitet: Vor- und nachmittags arbeiten in den Schichten jeweils zwei andere Frisörinnen plus ein Auszubildender. Mitunter fangen sie schon um 7.30 Uhr an und arbeiten bis mindestens 19 Uhr. „Bei Bedarf auch bis 20 Uhr“, berichtet Marianna Lieth. Die Kundinnen kommen vor allem, um wieder Farbe ins Haar zu bekommen und die Ansätze zu kaschieren, die Männer wollen’s weiterhin kurz.

Ihre Kollegin Sabrina Kämmerich gesteht, in den vergangenen Wochen Existenzangst gehabt zu haben. Das lag weniger am Kurzarbeitergeld und dem fehlenden Trinkgeld, als vielmehr in der Ungewissheit, wie es weitergeht: „Ich hatte Sorge, dass die Chefin den Laden zumacht, wenn die Schließung noch länger gedauert hätte.“