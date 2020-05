Corona-Krise : 93-Jährige aus Radevormwald stirbt an Coronavirus

Radevormwald Die Seniorin ist der zweite Todesfall in der Bergstadt seit dem Beginn der Pandemie. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung mitteilt, verstarb sie im Sana-Krankenhaus. Die Patientin litt unter Vorerkrankungen.

Das Virus SARS CoV-2 hat in Radevormwald einen weiteren Todesfall gefordert. Wie die Kreisverwaltung in Gummersbach mitteilt, ist eine 93-jährige Frau aus Radevormwald am Wochenende an den Folgen der Infektion gestorben. Es ist die zweite Tote durch das Virus in der Stadt, Ende April war eine 71-jährige Frau daran verstorben.