Sanierungen : Debatte um den Spielplatz im Schillerpark

Weil er in einer Meldung zur Spielplatzsanierung nicht auftauchte, bekam die Stadt für den Platz im Schillerpark Kritik ab. Die wehrt sich: Wegen einer Gerätelieferung habe ein anderer Spielplatz vorgezogen werden müssen.

Das Bild hatte für Irritationen gesorgt: die Rutsche mit angefügtem Klettergerüst von einem Bauzaun umgeben – und immer noch dasselbe morsche Holz, obwohl die Stadt in einer Pressemitteilung doch bereits das Ende der Sanierungsarbeiten an den Haaner Spielplätzen angekündigt hatte. Unabhängig vom Vorhaben der Landesregierung, die Spielplätze in NRW schon bald wieder zu öffnen, hatte gerade der Platz im Schillerpark in den vergangenen Tagen für einiges an Diskussionen gesorgt.