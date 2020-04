Hilden : Spielplatz Nordmarkt erhält neues Spielgerät

Zur Eindämmung des Coronavirus sind die Spielplätze in Nordrhein-Westfalen zurzeit gesperrt. Foto: dpa/Martin Gerten

Hilden Kinder können sich schon auf die Zeit nach der Kontaktsperre freuen.

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit alle Spielplätze im Land gesperrt, auch in Hilden. Das Kontakt-Verbot soll die Ausbreitung von Covid-19 verlangsamen, deshalb sind die Spielplätze als potentielle Sammelpunkte derzeit nicht zugänglich.

Die Stadtverwaltung Hilden nutzt die Sperrung für kleine und größere Reparaturen oder tauscht alte Spielgeräte aus. Das geschieht gerade am Nordmarkt. Dort wird die 20 Jahre alte Spielkombination im Schulkinderbereich des Spielplatzes abgebaut. In der Woche nach den Osterferien soll das neuen Spielgerät aufgebaut werden. Demnächst können sich Kinder ab etwa sechs Jahren auf eine abwechslungsreiche Vier-Turm-Anlage mit Metallpfosten in blau, grün, rot freuen.