Rückkehr an die Schulen : Viertklässler werden in kleinen Gruppen unterrichtet

Hückeswagen Die Grundschulen und die Förderschule in Hückeswagen sehen sich gut vorbereitet auf die Rückkehr der Schüler am Donnerstag. Die Klassen werden mindestens halbiert, Pausen finden versetzt statt.

Die beiden Grundschulen sowie die Förderschule in Hückeswagen bereiten sich auf die Rückkehr der Viertklässler am Donnerstag vor. Von einem Schulalltag, wie ihn Schüler und Lehrer vor Ausbruch der Corona-Pandemie kannten, wird man aber wohl zunächst noch weit entfernt sein.

Die Erich-Kästner-Schule, der Hückeswagener Standort der Förderschule Nordkreis, öffnet ihre Türen für die Viertklässler – im wahren Sinne des Wortes: Die Türen werden mit Holzkeilen offengehalten, um den Kontakt mit möglichen Übertragungsflächen zu reduzieren, berichtet Schulleiterin Cordula Schneider. An den Eingängen befinden sich jetzt Spender mit Desinfektionsmittel. Die 16 Viertklässler werden in drei Lerngruppen unterteilt und sollen in vier Unterrichtsstunden pro Tag unterrichtet werden. Eingeplant sind dafür jeweils zwei Lehrer. Die Pausen werden versetzt und in unterschiedlichen Bereichen stattfinden – unter der besonderen Herausforderung der Förderschulen, dass schon die Abschlusschüler unterrichtet werden. Das kann aber auch Vorteile haben: „Unsere Zehntklässler halten sich hervorragend an die Regelungen. Deswegen bin ich optimistisch, dass die Kleineren sich an ihnen orientieren“, versichert Cordula Schneider.