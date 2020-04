Spielplatzinitiative in Straelen : Ein Wipptier am Spielplatz Nettesheimstraße

Cornelia Janßen (l.) und Elena Brimmers vom Vorstand des Vereins „Spielplatz Nettesheimstraße“ freuen sich über die Spenden. . Foto: Verein

Straelen Der Spielplatz an der Nettesheimstraße in Straelen ist, wie alle Spielplätze, wegen der Corona-Pandemie derzeit gesperrt. Das heißt aber nicht, dass sich auf dem Gelände nichts tut. Bekanntlich will der Verein „Spielplatz Nettesheimstraße“ das Gelände zu einem barrierefreien Mehrgenerationenplatz umgestalten.

Die Ausstattung dafür ist jetzt weiter gewachsen. Cornelia Janßen und Elena Brimmers vom Vorstand des Vereins freuen sich über eine Sandspende vom Baustoffhandel Frank Renkes und über eine Federwippe für Kleinkinder.

Die Wippe ist eine Spende durch die Aktion „Stück zum Glück“, einer Aktion von Procter & Gamble mit seinen Kooperationspartnern „Aktion Mensch“ und „Rewe“. Deutschlandweit fördert diese Initiative inklusive Spielplätze im Sinne von: „Das Glück liegt oft in der Summe kleiner Dinge. Viele Menschen können gemeinsam Großes erreichen, wenn jeder einzelne ein kleines Stück beiträgt.“