Hückeswagen in der Corona-Krise : Die Feldsträßer zelebrieren das „Balkonsingen“

Jeden Abend um 19 Uhr versammeln sich die Anwohner entlang der Feldstraße. Dort, wie auch in anderen Teilen Hückeswagens, wird gegen die Corona-Krise und für Mut und Zuversicht angesungen. Foto: Heike Karsten

Höchsten Seit sieben Wochen gibt es in Hückeswagen die Aktion „Balkonsingen“ – das gesangliche Miteinander soll Mut und Hoffnung machen in der Corona-Krise. Wie auf der Feldstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Die Sonne steht schon tief am Himmel, und immer mehr Menschen werfen ihre langen Schatten auf den Asphalt der Feldstraße. Der Klang einer Trompete erklingt, dann setzt Gesang ein und das Lied „Die Gedanken sind frei“ erklingt. Jeden Abend um 19 Uhr versammeln sich die Feldsträßer auf dem Höchsten, um gemeinsam zu singen und zu musizieren. Jeder vor seinem Haus oder auch mit Abstand auf der Straße – aber dennoch durch die Musik miteinander verbunden.

Es in zu einem liebgewonnenen Ritual in den vergangenen Wochen geworden, die von der Corona-Krise dominiert wurden. Mehr als 25 Anwohner nehmen am sogenannten Balkonsingen an der Feldstraße teil – vom Kleinkind bis zum Rentner. Ute Waldeck-Pfitzer kommt vom Sonnenplätzchen ein Stück die Straße herunter, um mitzusingen. „Liesel Mersmann und ich haben alleine angefangen, mittlerweile kommt es bei allen Mitbewohnern gut an“, freut sich die Anwohnerin. Sie ist froh, dass nun auch Timon Rabenau mit seiner Trompete die Lieder begleitet, die bis zur Ringstraße zu hören sind.

Auch Karin und Edu Otter aus Radevormwald machen beim „Balkonsingen“ mit. Foto: privat

Info Kantorin sammelt Wünsche und Vorschläge Nachbarschaften Gesungen wird nicht nur an der Feldstraße, sondern auch Am Kamp sowie an der Süd-, Markt- und Weierbachstraße – teilweise allerdings zeitlich versetzt. Lieder Die „Balkonsänger“ haben sich für diese Aktion zusammengeschlossen und auch eigene Lieder ausgewählt. Verteiler Liedwünsche und Vorschläge nimmt Inga Kuhnert, Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde, entgegen. Wer mitmachen möchte, erhält auf Wunsch Text und Noten für verschiedene Instrumente per E-Mail an kirchenmusik-hueckeswagen@gmx.de.

Zu den neuen Feldsträßern zählen Doreen Stehle und ihre Familie. „Wir wohnen erst seit eineinhalb Jahren hier. So schnell wie durch das gemeinsame Singen lernt man seine Nachbarn sonst nicht kennen“, nennt sie einen positiven Nutzen der Aktion. Auch ihre Kinder sind begeistert und jeden Abend voller Vorfreude. „Sie fragen schon zwei Stunden vorher, wann’s losgeht“, sagt die dreifache Mutter. Das liegt aber nicht nur an den Liedern, sondern auch an den Süßigkeiten, die die Nachbarn mitbringen und auf der Gartenmauer auslegen.

Das „Balkonsingen“ wurde von der Evangelischen Kirche Deutschland Mitte März sind Leben gerufen. Die Aktion lädt dazu ein, täglich um 19 Uhr am offenen Fenster, auf dem Balkon oder im Garten „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen oder zu musizieren. Inga Kuhnert, Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde, hat das Ganze forciert. Regelmäßig verschickt sie E-Mails mit Liedtexten, Noten und auch Mitsing-Videos an Interessierte. Der Kreis der „Balkonsinger“ wird somit immer größer und dehnt sich schon auf Wipperfürth, Radevormwald, Lennep und Wermelskirchen aus. „In Hückeswagen hat sich das ,Balkonsinge’ etwas verselbstständig“, berichtet die Kantorin, die ihr Engagement als Teil ihrer Arbeit sieht. Immerhin sei es derzeit kaum möglich, musikalisch aktiv zu sein, da weder Chor- noch Instrumentalproben stattfinden dürfen.

Timon Rabenau (mit Ehefrau Jenny und dem jüngsten Kind) begleitet die Sänger mit Trompete. Foto: Heike Karsten

Passend zum neuen Monat wurde in der vorigen Woche „Der Mai ist gekommen“ als neues Lied ausgewählt. Auch Kinder haben ein Mitspracherecht und wünschten sich „Gottes Liebe ist so wunderbar“ auf der Melodie von „Rock my soul“. Die Feldsträßer sind jedoch flexibel und wählen oft eigene Lieder – eine Mischung aus Heimat- und christlichen Liedern. „Ich habe noch nie so viel von Gott gesungen“, gesteht Gabi Wienert. „Aber die Gemeinschaft ist sehr schön, und auf das Bergische Heimatlied freue ich mich.“ Auch Hauptschullehrer Klaus Kruska lässt sich das „Balkonsingen“ mit den Nachbarn nicht entgehen. „Es ist wie ein Kult geworden. Es kommen Leute zusammen, die sonst nie was miteinander zu tun haben“, sagt er. Schön sei auch, dass Mitsänger von beiden Seiten der Feldstraße, die durch die Nordstraße geteilt ist, für die Aktion zusammenkämen.

Timon Rabanus hat sich als Mitglied des Posaunenchors Scheideweg schnell überreden lassen, die Feldsträßer beim Singen zu begleiten. Sollte ein Geburtstagskind unter den Anwohnern sein, gibt es noch ein Ständchen zusätzlich. „Wir versuchen jeden Abend dabei zu sein, denn mit Instrument trauen sich mehr Leute zu singen“, sagt der Familienvater.