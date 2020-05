Hückeswagener Helden in der Corona-Krise : Hausmeisterdienst zwischen Schulstart und Blutspende

Hausmeister Andreas Stawicki sorgt bei Schulbeginn, in den Pausen und am Schulende für offene Türen. Sie werden mit Keilen unterlegt, damit die Türgriffe nicht benutzt werden müssen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Hausmeister Andreas Stawicki sorgt dafür, dass an der Realschule der Schulbetrieb reibungslos läuft und alle Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. Auch die Blutspendentermine des DRK finden statt.

Einige unruhige Nächte hat Andreas Stawicki schon hinter sich. Zu viele Gedanken kreisen dem langjährigen Hausmeister der Städtischen Realschule an der Kölner Straße durch den Kopf. „Man macht sich schon ganz viele Gedanken, wie es weitergeht“, sagt der 60-Jährige. Wöchentlich gibt es neue Bestimmungen zur Sicherheit und Hygiene in Corona-Zeiten, die umgesetzt werden müssen. „Die Gedanken kann man nicht wie ein Lichtschalter ausknipsen“, fügt er hinzu.

Gewissenhaft hat der Realschul-Hausmeister alle Vorgaben umgesetzt. Den schrittweisen Einstieg in den Schulbetrieb hält er für sinnvoll. „Zurzeit werden nur die etwa 60 Schüler der beiden Zehnerklassen unterrichtet“, sagt Stawicki. Für den Ablauf hat die Schulleitung feste Regeln aufgestellt, wie beispielsweise Abstandsmarkierungen auf dem Boden, Einbahnstraßen-Regeln auf den Fluren und eine Handdesinfektion am Eingang (die BM berichtete). Zudem wird eine Anwesenheitsliste geführt. An jedem Waschbecken in den Unterrichtsräumen und in den Sanitäranlagen wurden Spender für Papierhandtücher angebracht, da Stoffhandtücher derzeit verboten sind. Ein Mundschutz ist zwar keine Vorschrift, Stawicki hat dennoch ein Loop-Schal um den Hals gelegt, den er sich jederzeit vor Nase und Mund ziehen kann. „Es ist gut, dass die ersten Schüler schon mit den Regeln vertraut sind, bevor das Gros wieder mit dem Unterricht beginnt“, sagt der 60-Jährige.