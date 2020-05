Neues Gewerbegebeit in Hückeswagen : West 3 nimmt Gestalt an

Die Erschließung des neuen Gewerbegebiets kommt dank des günstigen Wetters gut voran. Im Sommer startet der Straßenbau. Möglicherweise können schon im Frphjahr nächsten Jahres die ersten Grundstücke bebaut werden.

Der Staub ist wieder ein Problem auf der Großbaustelle im Dreieck Heidt / Junkernbusch / Kammerforsterhöhe. Denn der Regen vom Wochenende ist längst verdunstet, der Boden so trocken, dass die vielen Baustellenfahrzeuge auf dem 220.000 Quadratmeter großen Gelände reichlich Staubwolken produzieren. Stadt und Baufirma hatten bereits in den trockenen Aprilwochen reagiert, nachdem sie von Anwohnern auf die hohe Staubbelastung angesprochen worden waren, und den Einsatz von Wasserwagen veranlasst. Die spritzen den Boden soweit nass, dass sich die Staubentwicklung in Grenzen hält.

Auf der Baustelle zwischen der L 68, der B 237 und dem Wohngebiet Junkernbusch / Heidt ist ein Gewusel zu sehen, was bei vielen Passanten – großen wie kleinen – auf großes Interesse stößt. Momentanwird vor allem im Bereich der Landstraße und der Einfahrt zum Wohngebiet Heidt reichlich Erde von vier Baggern ausgehoben. Und das setzt einen Kreislauf in Gang: Die sieben Traktoren fahren zu den Baggern, die innerhalb von weniger als zwei Minuten den jeweiligen Anhänger mit Erdreich beladen. Das Gespann fährt dann bis oberhalb von Junkernbusch, wo es seine Fracht ablädt, die eine Raupe sofort einplaniert. Dann geht’s auf Rücktour zu einem der Bagger. Und so geht das den ganzen Tag. Mittlerweile haben sich die Schaufeln schon einige Meter tief in das Erdreich und das Gestein (s. Info-Kasten) gegraben.