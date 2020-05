Wipperfürther Innenstadtumbau : Marktplatz nach Umbau geöffnet

Der Wipperfürther Marktplatz ist nach der Umgestaltung nun freigegeben worden. Das gilt auch für die Hochstraße im Bereich des Rathauses, die ebenfalls erneuert wurde. Foto: Stephan Büllesbach

Wipperfürth Das Herzstück der Nachbarstadt ist fertiggestellt. Das gilt auch für die parallel verlaufende Hochstraße. In Kürze steht An der Stursbergs Ecke jedoch die nächste Baustelle des Innenstadtumbaus an.

Nach eineinhalb Jahren ist der Wipperfürther Marktplatz jetzt wieder zur Nutzung freigegeben worden. Nachdem die Abnahme der Bauarbeiten im April zweimal verschoben werden musste, weil die Verantwortlichen der Stadt Wipperfürth mit den ausgeführten Arbeiten nicht zufrieden waren – an vielen Stellen des Pflasters gab es zu breite oder zu schmale Abstände –, haben sie der vertragsrechtlichen Endabnahme nun zugestimmt. „Wenn auch unter Auflagen“, teilt Sonja Puschmann, Sprecherin der Hansestadt, mit. In Teilbereichen müsse die Baufirma bzw. das beauftragte Subunternehmen noch weitere Nachbesserungen vornehmen. Auch Bürgermeister Michael von Rekowski ist froh, „dass wir dieses Kapitel jetzt weitestgehend abschließen können“.

Mit der Fertigstellung und Abnahme der Umbauarbeiten rund um den Wipperfürther Marktplatz ist auch die lang ersehnte Freigabe der neu asphaltierten, parallel verlaufenden Hochstraße verbunden. So kann der Verkehr wieder am Rathaus und Marktplatz vorbei nach rechts in die Gaulstraße oder links auf den Marktplatz abfließen. Der ist zudem auch wieder von der Marktstraße aus erreichbar. Sowohl die Hochstraße als auch die Marktstraße sind Einbahnstraßen.

„Bildlich gesprochen fehlen jetzt noch ein paar Fußleisten im Wohnzimmer der Stadt“, erläutert Stephan T. Hammer, Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen und Umwelt, und meint damit ein paar kleinere Restarbeiten. So steht die Montage eines Handlaufs mit Beleuchtung im Bereich der auf die Hochstraße führenden Freitreppe aus, ein Abfallbehälter soll noch versetzt werden, und die anthrazitfarbenen Leuchten am Fahrbahnrand werden noch mit Reflektorbändern beklebt. „Mit den Reflektoren, die in Augenhöhe von Pkw-Fahrern an den Laternenmasten angebracht werden, erhoffen wir uns, dass die Laternen beim Ein- und Ausparken auch bei Dunkelheit in Zukunft besser wahrgenommen werden und so beim Rangieren keinen Schaden nehmen“, erläutert Hammer.