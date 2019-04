Motorradunfälle : Zu schnell, zu riskant – zwei Biker tot

Info

Hückeswagen 2019 In der Schloss-Stadt kam es in der noch jungen Motorradsaison zu drei Unfällen: Am 15. Februar auf einer Gemeindestraße, am 17. Februar auf der B 483 – beide Fahrer wurden schwer verletzt, am 22. März auf der B 237; der Fahrer verletzte sich „nur“ leicht.

Hückeswagen 2018 Im Vorjahr registrierte die Polizei den ersten Motorradunfall am 8. April, der letzte war am 4.August. Insgesamt finden sich in der Statistik für Hückeswagen 2018 zehn Verkehrsunfälle mit verletzten Bikern. Bei einem Unfall auf der K1 war am 15. Juni ein 31-jähriger Remscheider getötet worden, als eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von Braßhagen nach links auf die Kreisstraße abbiegen wollte und das Motorrad übersah.

Radevormwald 2019 Die Polizei registrierte bislang einen Unfall: Am 23. Februar verletzte sich ein Biker auf der B 483 schwer.

Radevormwald 2018 Den ersten Motorradunfall in der Nachbarstadt gab’s erst am 6. April, der letzte von insgesamt elf Unfällen mit (schwer) verletzten Motorradfahrern war am 17.Oktober.