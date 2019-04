Jahreshauptversammlung : SSV-Sportschecks sollen teurer werden

Hückeswagen Der Stadtsportverband arbeitet auf seiner Jahreshauptversammlung einige „Baustellen“ ab.

Über die Arbeit des zurückliegenden Geschäftsjahres des Stadtsportverbands (SSV) referierte dessen Vorsitzender Hans-Georg Breidenbach am Donnerstagabend bei der Jahreshauptversammlung auf dem Schießstand des Schützenvereins. Dabei blickte Breidenbach auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Neben den regelmäßigen Veranstaltungen – Talsperrenlauf, Altstadtfest, Spielefest oder die Nikolausfeier für Menschen mit Handicap – habe es eine Begehung des Sportplatzes an der Schnabelsmühle gegeben. Dabei sei klar geworden, dass dort einige Arbeit anstehe. „Es geht dabei hauptsächlich um die Sicherheit der Sportler und der Besucher. Auch die Wege noch zu den Kabinen müssen wir gerade für Menschen mit Handicap sicherer machen“, sagte der SSV-Vorsitzende. Auch die Renovierung des Sporthauses und der Ausbau des Ascheplatzes stünden in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Programm.