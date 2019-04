Rückblende : Großbrand an Karquelle durch Funken

Hückeswagen Die Schlagzeile in der BM lautete: „5000 Mark Schaden bei Großbrand in der Karquelle – 16 Morgen Tannenschonungen vernichtet.“

Es war ein unheimlicher Zufall, als ein Journalist der BM am 13. April 1954 einen Artikel über die Aufforstung an der bei Ausflüglern sehr beliebten Karquelle verfasste. In diesem betonte er, dass die Forstleute zwecks Aufwertung des Areals „beiderseits der Bahnlinie die Brandschutzstreifen verbreitert“ haben, um „Waldbrände durch Funkenflug von den Lokomotiven“ zu verhindern. Wie hätte er ahnen können, dass noch am selben Tag die Bemühungen der Fachleute durch ein Unglück ad absurdum geführt würden. Denn zwei Tage später, am 15. April 1954, lautete eine Schlagzeile in der BM: „5000 Mark Schaden bei Großbrand in der Karquelle – 16 Morgen Tannenschonungen vernichtet.“