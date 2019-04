Osterferien : Kino-Spaß für Kinder im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Im Kultur-Haus Zach werden in der Osterferien wieder Filme gezeigt. Die Vorstellungen sind am 16. und 23. April.

Jetzt beginnen die Osterferien. Und Ferienzeit bedeutet in Hückeswagen, dass im Kultur-Haus Zach wieder das beliebte Kinder-Ferien-Kino angeboten wird. Für alle kleinen Hückeswagener ab sechs Jahren werden in den beiden Ferienwochen wieder Familien- und Kinderfilme gezeigt, teilt Stefan Noppenberger vom Trägerverein mit.

Am kommenden Dienstag, 16. April, wird ein deutscher Kinofilm gezeigt. Zwei Freunde, die gerne auch mal als Hobbydetektive unterwegs sind, freuen sich schon auf ihre Klassenfahrt nach Südtirol. Doch plötzlich wird die Lehrerin krank und der Ausflug ist in Gefahr. Kurzerhand springt eine der Mütter der beiden Freunde als Ersatz ein, wovon die beiden Jungs eher wenig begeistert sind. Auf einmal verschwindet ein Kind, und die Hobbydetektive entdecken Zeichen, die auf Berggeister hindeuten.

In der zweiten Ferienwoche wird am Dienstag, 23. April, eine Kinderbuchverfilmung des Bestsellers von Tanya Stewner über ein Mädchen gezeigt, das mit Tieren sprechen kann und einem Tierdieb auf die Spur kommt. Die besondere Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen, hat die Elfjährige schon häufig in Schwierigkeiten gebracht, also erzählt sie kaum jemanden davon. Als aus ihrem Lieblingszoo ein Elefantenbaby geklaut wird, macht sie sich gemeinsam mit dem Tierpfleger auf die Suche nach ihm.