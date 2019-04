Ehrung : Willi Böhlefeld seit 60 Jahren Christdemokrat

Hückeswagen Zehn Mitglieder des Stadtverbands ehrte die CDU am Mittwochabend auf ihrer Jahreshauptversammlung im Kultur-Haus Zach. Im Mittelpunkt stand dabei ein 81-Jähriger, der seit 60 Jahren Christdemokrat ist.

Drei Viertel seines Lebens ist Böhlefeld mit Leib und Seele Christdemokrat. „Ich habe mich immer schon für die Politik interessiert“, sagte der 81-Jährige. Seine ersten politischen Schritte hatte er als junger Mann in der Jungen Union unternommen. „Damals wurden zahlreiche Schulungen rund um die Kommunalpolitik angeboten, das war sehr interessant“, sagte Böhlefeld. Zusätzlich habe ihn ein Onkel weiter an die Politik geführt. „Das hat dann darin gemündet, dass ich 1969 erstmals in den Stadtrat gewählt wurde, wo ich bis 1996 geblieben bin“, erzählte der Hückeswagener. In dieser Zeit habe er etwa den Bau der Mehrzweckhalle mitgestalten können und sei Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Jugend und Sport gewesen.