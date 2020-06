Waren kamen aus den Niederlanden : Foodsharer bekommen neun Paletten Brotaufstrich

Hückeswagen Die Foodsharer aus Hückeswagen haben eine große Lieferung mit Lebensmitteln erhalten. Insgesamt acht Paletten mit Hafermilch und Brotaufstrich wurden auf mehrere Städte verteilt und werden nun ausgegeben.

„Die Firma hat bei Foodsharing angefragt, ob Interesse an einer Überproduktion besteht. Die einzelnen Bezirke konnten sich bewerben, und wir haben den Zuschlag gemeinsam mit unseren Mitstreitern aus Remscheid, Solingen, Wipperfürth, Radevormwald und Halver bekommen“, sagte die Hückeswagener Food-Botschafterin Nicole Waier. Ein großer Speditions-Lkw fuhr am Dienstag auf den Hof von Vöpel’s Greenhouse in Junkernbusch, wo die Europaletten per Gabelstapler abgeladen wurden.