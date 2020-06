Hückeswagener Neubaugebiet : Spielplatz bis Anfang Juli fertig

Hückeswagen Seit Anfang voriger Woche wird an dem kleinen Spielplatz im jüngsten Hückeswagener Neubaugebiet gearbeitet. Die Schaukel-Rutsch-Kombination steht bereits, ausprobiert werden kann sie aber erst in einigen Wochen.

Die Schloss-Stadt bekommt ihre erste offizielle „Rennstrecke“: Im neuen Wohngebiet am Richard-Leyhausen-Weg zwischen dem Dierl und Hambüchen entsteht gerade ein Spielplatz, und in diesem Zug wird ringsherum eine schmale asphaltierte Fläche angelegt. „Sie soll künftig als ,Rennstrecke’ für die Kinder dienen, die darauf mit ihrem Fahrrad oder Bobbycar fahren können“, erläutert Dieter Klewinghaus, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft (HEG), auf Anfrage der BM. Somit wird auch klar, was die Stadtverwaltung meint, wenn sie mitteilt, dass der Spielplatz eine „kinderfreundliche Umrandung in Straßenoptik“ bekommt.