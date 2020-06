Immobilien in Hückeswagen und Umgebung : Im Island hat ein neues Immobilienbüro eröffnet

Michael Haybach, Inhaber von „Immobilien Bergisches Land“, in seinem Büro im Island nahe des Weber-Denkmals. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen In den Arkaden am Weberdenkmal ist ein neues Immoblilienbüro eingezogen. Inhaber Michael Haybach hat gute Kontakte und zahlreiche Immobilien im gesamten Bergischen Land. Seit vielen Jahren ist er in der Branche tätig.

Das Bistro „Bei Sandra’s“ von Sandra Loh in den Arkaden am Weberdenkmal an der Islandstraße 35 musste Mitte August schließen – weil die Räumlichkeiten zu klein geworden waren. Etwa ein Dreivierteljahr stand das Ladenlokal mit dem überdachten Eingangsbereich im Anschluss leer. Doch Michael Haybach hatte die Räumlichkeiten bereits Anfang dieses Jahrs gemietet und wollte sein Geschäft „Immobilien Bergisches Land“ eigentlich zum März eröffnen. „Dann kam Corona, und ich habe mich einfach mit meinem Schreibtisch sowie Telefon und Computer eingerichtet“, sagt der Hückeswagener.

Haybach war etwa acht Jahre im Maklergeschäft als freiberuflicher Selbstständiger in einem Unternehmen tätig, ehe er sich nun mit eigenem Büro und unter eigenem Namen selbstständig gemacht hat. Seine ersten Sporen im Immobiliengeschäft habe er jedoch schon viel früher gesammelt. „Mit Unterbrechungen bin ich seit 1988 in dieser Branche tätig“, sagt er.

Sein Unternehmensname sei Programm, so würde er sich in seiner Vermittlungstätigkeit nicht nur auf die Schloss-Stadt beschränken. „Das Bergische Land ist groß und geht über zwei Kreise, Oberberg und Rhein-Berg, sowie die Städte Wuppertal, Remscheid und Solingen“, erläutert Haybach. In diesem Radius sei er auch tätig – und habe entsprechende Kontakte. „Das ist alles und von besonderer Wichtigkeit“, betont er. Gerade bei einem Markt, auf dem die Nachfrage weit größer als das Angebot sei.

Haybach hat sich auch nicht auf ein Segment beschränkt, sondern bietet seinen Kunden von der Anmietung der Ein-Zimmer-Wohnung bis zum Kauf des Gewerbegrundstücks alles an. „Solange ich ein gutes Gefühl habe, gehe ich mit ihnen den ganzen Weg“, betont er. Er habe keine Öffnungszeiten im eigentlichen Sinne, Termine sollten am besten per Telefon oder E-Mail vereinbart werden.