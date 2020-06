Ermittlungen gegen Bande : LKA und Zoll ermitteln gegen Bande auch in Hückeswagen

48 Wohnungen in NRW und Hessen wurden am Dienstag vom Zoll, LKA und der Steuerfahndung durchsucht. Auch Hückeswagen war betroffen. Foto: Polizei

Hückeswagen Mehrere Personen wurden am Dienstag bei einem gemeinsamen Einsatz von LKA, Zoll und Steuerfahndung in NRW und Hessen festgenommen. Dabei wurden auch Wohnungen in Hückeswagen durchsucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen eine Bande richten sich die Ermittlungen und Hausdurchsuchungen, die Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA), des Zoll und der Steuerfahndung Düsseldorf (Task Force NRW) am Dienstag auch in die Schloss-Stadt führten. Insgesamt wurden 48 Wohnungen, Gaststätten und weitere Örtlichkeiten neben Hückeswagen auch in Düren, Köln, Datteln, Bergisch Gladbach, Bergheim, Aachen sowie in Hessen durchsucht, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aachen und des Landeskriminalamtes. Bei den Einsätzen nahmen die Einsatzkräfte fünf Personen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren fest, gegen die zuvor Haftbefehle erwirkt wurden. Zudem wurde eine weitere Person vorläufig festgenommen. Ob unter den Festgenommenen auch Hückeswagener sind, wurde nicht mitgeteilt. Ebenso wenig, wo die durchsuchten Wohnungen waren.

„Den Tatverdächtigten, die nach derzeitigem Kenntnisstand einer türkischstämmigen Großfamilie sowie deren Unterstützer aus Düren zugeordnet werden, wird unter anderem Betrug sowie gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen“, berichten die Ermittler. Seit längerem führten die Kriminalbeamten aus dem Bereich Organisierte Kriminalität des LKA unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aachen umfangreiche Ermittlungen gegen diese Bande. „Es wurden bisher zahlreiche Gegenstände sichergestellt, die derzeit ausgewertet werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Durchsuchungen in einigen Objekten dauerten an.

(büba)