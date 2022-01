Landesverband umgezogen : Tafeln steuern aus Neuss Hilfe für Flutopfer

Neuss Der Dachverband der Tafeln in NRW hat sich personell verstärkt und ist in ein Neusser Gewerbegebiet umgezogen. Anlass dazu war auch der Aufbau einer neuen Logistik mit sechs Verteilzentren, die auch Tiefkühlkost abgeben können.

Ein Spendenaufruf aus Neuss hat im Sommer alle Tafeln in Nordrhein-Westfalen erreicht: Drei Schwester-Tafeln waren bei der Flutkatastrophe im Juli regelrecht „untergegangen“ und brauchten dringend finanzielle Hilfe, um wieder Menschen in Armut mit Lebensmittel unterstützen zu können. Die Resonanz kann sich sehen lassen: „Die anderen Tafeln aus NRW, andere Landesverbände und der Bundesverband haben insgesamt 84.000 Euro gespendet“, berichtet der NRW-Landesvorsitzende Wolfgang Weilerswist.

Das Geld wird dringend benötigt: „In Stollberg ist die Inneneinrichtung total zerstört, die Autos sind weggespült worden, die Rechner sind weg, es gibt keine Dokumentation mehr“, schildert Weilerswist die Lage. Ebenso schlimm hat es die Tafel in Bad Münstereifel getroffen: Sogar Gabelstapler und Schwerlastregale wurden weggespült. „Kall hatte etwas mehr Glück. Vor allem weil die Tafel in einem städtischen Gebäude war und sie nun von der Stadt eine Ausweichmöglichkeit bekommen hat“, sagt der Vorsitzende. Dank zusätzlicher Sachspenden wie Kühlcontainer, Möbel und Bürowaren, konnte diese Tafel ihren Betrieb inzwischen wieder aufnehmen.

Info Dachverband unterstützt 172 Tafeln vor Ort Aufgabe Unter dem Motto „Lebensmittel retten. Menschen helfen“, sammeln die Tafeln überschüssige, aber einwandfreie Lebensmittel und geben sie an bedürftige Menschen aus. Struktur In NRW gibt es 172 lokale Tafeln mit mehr als 500 Ausgabestellen, in denen rund 12.000 ehrenamtliche Helfer aktiv. Rund 350.000 Menschen profitieren von dieser Arbeit. Organisation Der Landesverband übernimmt die übergeordnete Organisation, die Logistik und die Verteilung von Lebensmittelgroßspenden. Info: www.tafel-nordrhein-westfalen.de

Auch die Tafel Stollberg verteilt wieder Lebensmittel – zwar aus dem Auto heraus, aber zumindest gibt es ein Angebot. Wann es in Bad Münstereifel weitergehe, sei dagegen noch sehr ungewiss. Zwar hatten viele ehrenamtliche Helfer eifrig angepackt und waren sogar schon bis zum Verputzen und Streichen der Wände vorangekommen. Doch offenkundig waren die Wände noch nicht ausreichend getrocknet gewesen. Nun gibt es ein Schimmelproblem und statt weiter aufzubauen, muss der Putz wieder von den Wänden geholt werden. „Bis Mitte 2022 wird es sicherlich dauern, bis dort wieder etwas verteilt werden kann“, so Weilerswist. Aktuell hilft die Tafel im benachbarten Mechernich aus und verteilt Lebensmittel an Menschen aus Bad Münstereifel.

Neben dieser großartigen Solidarität der Tafeln, hat der Vorsitzende trotz der Flutkatastrophe weitere Gründe für eine positive Jahresbilanz: Das Projekt „Aufbau und Erweiterung der Tafel-Logistik“ sei ein Erfolg. Seit 2020 werden in NRW sechs Verteil-Zentren aus- beziehungsweise neu aufgebaut und insbesondere mit Tiefkühl-Containern ausgestattet. „Dadurch sind wir jetzt auch in der Lage, Tiefkühl- und Lebensmittel-Großspenden – also ganze LKW-Ladungen – anzunehmen“, erklärt Bozica Rimac, die das Projekt leitet. Bis dato war dies nicht möglich, da den Tafeln vor Ort die Lagerkapazitäten – insbesondere die Tiefkühlmöglichkeit – fehlten. Das bedeutet: „Während wir früher 1700 Paletten Lebensmittel pro Jahr retten konnten, waren es dieses Jahr fast 2500 Paletten“, berichtet sie weiter. Umgerechnet sind das mehr als 75 Lkw-Ladungen, die ohne die Tafeln in NRW im Müll gelandet wären.

Die Zahl der Menschen, die damit unterstützt werden, ist dadurch ebenfalls gestiegen, allerdings nicht im gleichen Verhältnis. „Wir können nun einfach eine größere Vielfalt anbieten. Aber um mehr Menschen helfen zu können, braucht man auch mehr ehrenamtliche Helfer, und teilweise auch mehr Geldspenden, um die Miete für größere Räumlichkeiten zahlen zu können“, erklärt Weilerswist.