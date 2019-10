Ortsverband Hückeswagen : Hückeswagener THW-Jugend schafft das Leistungsabzeichen

Hückeswagen Acht Jugendliche des Hückeswagener THW-Ortsverbands waren jetzt beim Leistungsabzeichen in Wermelskirchen dabei.

Wer einmal bei Katastrophen oder Unfällen helfen will, Leben zu retten, sollte früh mit der entsprechenden Ausbildung anfangen. Wie die acht Jungen und Mädchen des Hückeswagener Ortsverbands des Technischens Hilfswerks, die jetzt in Wermelskirchen ihre Leistungsabzeichen ablegten. Christian Thiel, Robin Müller (12), Ole Konrads (12), Tyron Drutti (12), Taleja Gillner (14), Leon Lipphardt (12), André Schlüsser (9) und Giovanni Noiron (12) gehörten zu den insgesamt 34 Jugendliche aus den Ortsverbänden Hückeswagen, Attendorn, Gummersbach, Bergneustadt, Olpe, Siegen und Wermelskirchen, die dabei waren. Taleja und Christian bestanden das Leistungsabzeichen in Silber, Robin, Ole, Tyron, Leon und Giovanni das in Bronze. André machte nur probeweise mit, denn „das Leistungsabzeichen in Bronze darf man erst ab zwölf ablegen“, erläutert Ortsjugendleiterin Anna Pier.