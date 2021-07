Infektionen in Wermelskirchen : Acht Wermelskirchener sind derzeit mit Corona infiziert

Wermelskirchen 88 Personen sind derzeit kreisweit infiziert, davon acht in Wermelskirchen. 173 Personen befinden sich in Quarantäne, 14 davon kommen aus Wermelskirchen.

20 weitere bestätigte Corona-Fälle sind dem Kreis übers Wochenende und am Montag gemeldet worden – darunter einer aus Wermelskirchen. Demnach sind 88 Personen kreisweit infiziert, davon wiederum acht in Wermelskirchen. 173 Personen befinden sich in Quarantäne, 14 davon kommen aus Wermelskirchen. Eine Person, die an Covid-19 erkrankt ist, befindet sich derzeit in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) im Rheinisch-Bergischen Kreis bei 14,1.