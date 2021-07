Hückeswagener Stadtrat : Schulz-Andres ersetzt Frauendorf bei Grünen

Große Freude herrschte bei den Grünen in der Wahlnacht, waren sie doch erstmalig zweitstärkste Fraktion im Rat geworden. Foto: Grüne

Hückeswagen Innerhalb der Ratsfraktion gibt es zehn Monate nach der Kommunalwahl einen personellen Wechsel. Felix Frauendorf verlässt die Schloss-Stadt aus beruflichen und privaten Gründen, sein Nachfolger kommt vom Fürstenberg.

„Kommunalpolitik ist ein wichtiger Teil meines Lebens, und sie hat mir immer viel Freude bereitet, so dass ich schweren Herzens mein Ratsmandant niederlege“, betont Frauendorf. Er ist sich sicher, dass er irgendwann wieder den Weg zurück in die Abgeordnetentätigkeit finden werde. „Ob das dann ein Ratsmandant in Hückeswagen sein wird, kann ich noch nicht abschätzen.“