Rückblende Hückeswagen : Der Eingang der Kapelle im Schloss wird verlegt

Die Tür ist charakteristisch für ein kirchliches Gebäude. Kein Wunder, war in dem Teil des Schlosses, das seit 1963 das Heimatmuseum beherbergt, doch einst die Schlosskapelle untergebracht. Foto: Archiv Bangert

Hückeswagen Bis Oktober 1959 sah der rechte Turm des Hückeswagener Schlosses anders aus: Dort gab es noch die zum Schlosshof hin gelegene Tür der Kapelle.

Es gibt nur wenige Bauteile, die charakteristisch für ein Gebäude werden können. Dazu gehören Türen oder Tore. Ein schönes Beispiel ist das Gebäude Marktstraße 34 in der Altstadt, dessen Tür mit Oberlicht ein beliebtes Fotomotiv ist. Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich das Schloss. Für einen Passanten, der im Sommer 1959 auf dem Schlosshof stand, war es selbstverständlich, dass sich der Eingang in die Schlosskapelle zur Platzseite hin befand. Auf der Fassade zeichnete sich der Spitzgiebel als Stilelement unmittelbar über der Tür deutlich ab. Der Charakter eines Kirchengebäudes war eindeutig, während gegenwärtig nur noch die großen Fenster einen Hinweis darauf geben.

Vor 60 Jahren, am 8. Oktober 1959, berichtete die Bergische Morgenpost über eine Baumaßnahme. Im ersten Satz des kleinen Artikels heißt es knapp: „Der frühere Eingang zur alten Schlosskapelle wird verschwinden.“ Der Eingang zum damals geplanten und dann 1963 eröffneten Heimatmuseum wurde zum Rondell hin verlegt.

Nach 1959 folgten weitere Bauuntersuchungen und Umbauarbeiten, die Hans Merian vom Amt des Landeskonservators Rheinland in Bonn dokumentierte und in einem kleinen Beiblatt zu einem Kunstführer veröffentlichte. Damals kam er zu dem Urteil, dass die Renovierungsarbeiten weitgehend auf den historischen Bestand Rücksicht genommen hätten. Das hatte die Verantwortlichen aber nicht daran gehindert, den Eingang zur Kapelle kurzerhand zu verlegen.

Wichtig ist noch eine Begriffsklärung: Die alte Hauskapelle, die sich im Kapellenturm oder auch inneren Torturm befand – also dort, wo der Besucher ins heutige Heimatmuseum gelangt – ist nicht zu verwechseln mit der katholischen Schlosskirche, die im so genannten Palas untergebracht war und ebenfalls Schlosskapelle genannt wurde. Der Palas war sozusagen der Verbindungsbau zwischen innerem Torturm und Wohnturm, der Urzelle der Burg. Dort im Wohnturm befindet sich heute der überdachte Nebeneingang zum Rathaus. Letztlich ist es einerlei, wie der alte Eingang benannt wurde, denn durch ihn kam man sowohl in die Schlosskirche als auch in die alte Hauskapelle.

Als Antwort auf die Frage, seit wann die katholische Kirchengemeinde die Räume im Palas benutzen durfte, kursieren in der Fachliteratur unterschiedliche Jahreszahlen. Bei einer Vernachlässigung der Angabe des Heimatforschers Wilhelm Blankertz, der in der Regel seine Quellen nicht benannte, bleiben 1672 und 1674 übrig. Fakt ist, dass die Benutzung nach einem Religionsvergleich zwischen dem Kurpfälzer und dem Kurfürsten von Brandenburg zustande kam. Im Laufe der Jahrzehnte nahm die Zahl der Katholiken in Hückeswagen zu, so dass schon Anfang des 19. Jahrhunderts klar war, dass alsbald eine eigene Pfarrkirche gebaut werden musste. Tatsächlich wurde die Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt an der Weierbachstraße 1882 eingeweiht.

Vor 60 Jahren wurde der Eingang zum „Rondell“ hin verlegt – heute geht’s dort ins Heimatmuseum hinein. Foto: Merlin Bartel