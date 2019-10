Hückeswagen : Ein Transportfahrzeug für die neue Kinderfeuerwehr

Die Kinderfeuerwehr erhält ein richtiges Transportfahrzeug. In dem auf dem Foto „fährt“ nur das Maskottchen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Nach ihrer Gründung im Sommer erhält die Kinderfeuerwehr nun auch ihr eigenes Transportfahrzeug.

Eine Jugendfeuerwehr gibt es in Hückeswagen schon seit 46 Jahren – nun ist noch eine Kinderfeuerwehr hinzu gekommen. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Förderung des Feuerwehr-Nachwuchses landesweit. Für die Schloss-Stadt bedeutet das nun konkret: Die neue Kinder-Feuerwehr bekommt ein eigenes Fahrzeug, einen Mannschaftstransportwagen, den die Freiwillige Feuerwehr natürlich nicht nur für die Kinder nutzen kann. Für die Dauer von fünf Jahren ist die Verwendung des Fahrzeugs allerdings zweckgebunden. Das war am Dienstagabend Thema in der Ratssitzung.