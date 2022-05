Hückeswagener Judoverein : Mifune-Kämpfer holen zwei Judo-Landesmeistertitel

Hückeswagen In der zweijährigen Corona-Zwangspause scheint der Hückeswagener Judoverein alles richtig gemacht zu haben: Gleich beim ersten Wettkampf auf Landesebene holten alle sieben Kämpfer jeweils eine Medaille.

Dass sie auch nach zwei Jahren coronabedingter Wettkampfpause nichts verlernt hatten, bewiesen am Wochenende die Judoka des JC Mifune bei den Landesmeisterschaften im Judo der Menschen mit Handicap in Oberhausen. Alle sieben Kämpfer des Hückeswagener Vereins standen am Ende auf dem Siegertreppchen in ihrer Gewichtsklasse, zwei von ihnen sogar ganz oben. Und so resümierte Trainer Jörg Mussaeus nach dem ersten Wettbewerb seit 2020: „Mit großer Freude und hochmotiviert, die gezeigten Leistungen im Training weiter zu verbessern, trat der JC Mifune zufrieden die Heimreise nach Hückeswagen an.“